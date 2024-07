Thời sự Cử tri huyện Tương Dương kiến nghị sớm hoàn thành các dự án tái định cư Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, cử tri huyện Tương Dương kiến nghị các cấp tập trung giải quyết vướng mắc, hoàn thành các dự án tái định cư trên địa bàn huyện Tương Dương.

Sáng 5/7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Tham gia tiếp xúc cử tri có các đại biểu đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở: Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo huyện Tương Dương.

Đại biểu Quốc hội Trần Nhật Minh trình bày nội dung, kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thành Cường

Sau khi nghe đại biểu Quốc hội Trần Nhật Minh thông báo nội dung, kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, cử tri huyện Tương Dương có nhiều ý kiến, kiến nghị gửi tới các cấp, ngành liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Cử tri huyện Tương Dương kiến nghị các nội dung: chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang đất sản xuất và đất ở; nâng cấp, xây dựng một số tuyến đường liên xã và từ trung tâm xã đi thôn, bản; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tái định cư ở bản Na Cáng (Yên Tĩnh); sớm giải quyết việc cấp kinh phí hỗ trợ dịch tả lợn châu Phi; xem xét bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ cho các tổ chức hội đặc thù; bổ sung nguồn ngân sách cho hoạt động của ngành Quân sự và Công an xã; chi trả dịch vụ môi trường rừng…

Cử tri xã Lượng Minh kiến nghị sớm bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án thủy điện. Ảnh: Thành Cường

Cử tri xã Lưu Kiền phản ánh, địa giới hành chính giữa xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương và xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn đã được lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo Chỉ thị 364/CT. Tuy nhiên, tình trạng người dân bản Nậm Khiên, xã Nậm Càn xâm canh, xâm lấn rừng thuộc địa giới hành chính của xã Lưu Kiền để lấy đất sản xuất vẫn còn xảy ra, gây mâu thuẫn, mất đoàn kết, tiềm ẩn trở thành điểm nóng về an ninh trật tự. Cử tri đề nghị UBND tỉnh, Chính phủ, Quốc hội quan tâm chỉ đạo sớm giải quyết dứt điểm vấn đề nói trên.

Cử tri xã Lưu Kiền kiến nghị về chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ. Ảnh: Thành Cường

Năm 2012, bản Pùng, xã Lưu Kiền được chọn triển khai thực hiện Dự án 33 của Chính phủ về giãn dân. Theo dự án, có 52 hộ dân được quy hoạch vào sinh sống tại điểm tái định cư và dự kiến thành lập bản Lưu Sơn. Trong quá trình thực hiện thì có chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, thôn bản nên Dự án 33 tạm dừng.

Đến nay, 52 hộ dân thuộc diện giãn dân của bản Pùng trước đây đã làm nhà, sinh sống ổn định tại điểm tái định cư theo quy hoạch. Vì vậy, cử tri đề nghị các ban ngành liên quan hướng dẫn giúp xã, bản lập hồ sơ để đề nghị cấp thẩm quyền xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo đúng quy định, đồng thời có phương án hỗ trợ kinh phí trích đo, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 52 hộ gia đình nói trên.

Cử tri huyện Tương Dương tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Vào tháng 7/2023 và tháng 4/2024, trên địa bàn bản Xoóng Con (Lưu Kiền) xảy ra 2 vụ cháy lán trông coi rẫy của một số hộ dân. Vụ cháy làm thiệt hại 4 xe máy và một số tài sản khác, gây hoang mang bất an cho người dân trong quá trình sản xuất, chăn nuôi.

Sau khi xảy ra các vụ việc, Công an xã đã có báo cáo và Công an huyện đã cử các đội nghiệp vụ lên phối hợp xác minh, điều tra. Tuy nhiên, đến nay, Công an huyện vẫn chưa có văn bản thông tin về kết quả xác minh, điều tra vụ việc ở trên cho UBND xã Lưu Kiền. UBND xã Lưu Kiền đề nghị Công an huyện quan tâm chỉ đạo sớm xác minh, điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời có văn bản trả lời để người dân yên tâm sản xuất, tránh tình trạng hoang mang, lo sợ, kéo dài trong nhân dân.

Đại diện lãnh đạo huyện Tương Dương trả lời kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Ảnh: Thành Cường

Cử tri xã Lượng Minh phản ánh, thực hiện dự án thủy điện Bản Vẽ, bản Xốp Cháo có 109 hộ dân thuộc diện di dời, tái định cư. Trong đó, có 45 hộ dân được nhận tiền hỗ trợ di dời và san ủi mặt bằng tái định cư, còn 54 hộ chưa được nhận. Cử tri kiến nghị xem xét hỗ trợ cho những hộ dân này.

Cử tri xã Lưu Kiền dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Ngoài ra, năm 2018, thủy điện Bản Vẽ xả lũ gây ảnh hưởng đến 31 hộ dân ở xã Lượng Minh. Sau đó, huyện Tương Dương đã thực hiện dự án di dời khẩn cấp, đồng thời hỗ trợ những gia đình bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, sau 6 năm, xã Lượng Minh vẫn còn 12 hộ dân chưa có chỗ ở ổn định. Cử tri kiến nghị các cấp xem xét, sớm bố trí tái định cư cho những hộ dân này.

Sau khi lắng nghe ý kiến của cử tri, đại diện lãnh đạo địa phương và sở, ngành đã trao đổi, giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Hiếu tiếp thu kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thành Cường

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Hoàng Minh Hiếu đã trả lời một số kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, đồng thời, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến Chính phủ, Quốc hội và các cấp, ngành liên quan xem xét, giải quyết.