Cử tri kiến nghị nạo vét kênh tiêu Diễn - Yên 2 để đảm bảo việc tiêu úng

(Baonghean.vn) - Cử tri xã Lý Thành, huyện Yên Thành kiến nghị nạo vét kênh tiêu Diễn - Yên 2 đoạn từ xã Diễn Đồng xuống sông tiêu qua cống Diễn Thành, Diễn Ngọc (Diễn Châu) để không làm ảnh hưởng việc tiêu úng đoạn qua các xã thuộc huyện Yên Thành, trong đó có xã Phú Thành.

Trả lời:

- Theo báo cáo của UBND huyện Yên Thành: Các tuyến tiêu trên địa bàn huyện Yên Thành đã được đầu tư nạo vét thông thoáng, tuy nhiên, các đoạn tiêu cuối tuyến thuộc huyện Diễn Châu chưa được nạo vét nên gây ách tắc cho các khu vực dân cư và sản xuất nông nghiệp của huyện Yên Thành vào mùa mưa.

Còn theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống tiêu Vách Nam - sông Bùng thuộc huyện Yên Thành và Diễn Châu, tỉnh Nghệ An được phê duyệt tại Quyết định số 2832/QĐ.UBND-NN ngày 02/7/2010 của UBND tỉnh Nghệ An; Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư lần 1, lần 2 tại các Quyết định số 3882/QĐ.UBND-NN ngày 22/09/2011 và số 685/QĐ.UBND-NN ngày 18/5/2012 của UBND tỉnh Nghệ An.

Quy mô dự án đầu tư: Gồm 2 hệ thống Vách Nam và sông Bùng (trong đó, có hạng mục nạo vét kênh tiêu Diễn - Yên 2 đoạn từ xã Diễn Đồng xuống sông tiêu qua cống Diễn Thành, Diễn Ngọc) có nhiệm vụ đảm bảo tiêu úng, thoát lũ hè thu (ứng với tần suất P=10%) cho 8.035 ha (trong đó, đất sản xuất nông nghiệp là 6.040 ha); tạo nguồn nước để tưới cho 25.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, đảm bảo ổn định sản xuất cho 24.393 hộ với 103.266 người, tăng năng suất cây trồng, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Kết hợp làm đường giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong vùng đi lại thuận tiện, phát huy tối đa các ngành kinh tế khác.

Tổng mức đầu tư của dự án được duyệt theo các Quyết định số 3882/QĐ-UBND.NN ngày 22/09/2011 và số 1103/QĐ.SNN-QLXD ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh là 367,662 tỷ đồng. Và phân kỳ đầu tư theo Quyết định số 1685/QĐ-UBND.NN ngày 18/05/2012 của UBND tỉnh gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 có TMĐT 113,103 tỷ đồng; Giai đoạn 2 có TMĐT 254,559 tỷ đồng.

Dự án đã khởi công xây dựng từ tháng 01/2012, tổng khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu là 62.892 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay nguồn vốn mới được bố trí và giải ngân 54.400 triệu đồng.

Do nguồn vốn cấp cho dự án không đủ (48% so với dự án giai đoạn 1), mặc dù thời gian qua Ban QLDA và Sở Nông nghiệp và PTNT đã trình UBND tỉnh đề nghị được bố trí vốn cho dự án, nhưng đến nay kinh phí của tỉnh và bộ vẫn chưa bố trí được, nguồn vốn cấp cho các đơn vị thi công chưa có và giải phóng mặt bằng vẫn chưa thể thực hiện.

Năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã báo cáo trình xin cấp thẩm quyền bố trí nguồn vốn cho dự án tại Báo cáo số 129/BC-SNN.QLXD ngày 12/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025; và Báo cáo số 1343/SNN ngày 26/4/2021 về việc giải trình và xin nguồn kinh phí cho Dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tiêu Vách Nam - sông Bùng với kinh phí cần bổ sung 90 tỷ đồng, nhưng không được bố trí trong danh mục dự án đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Đề nghị UBND tỉnh, các bộ, ngành Trung ương quan tâm ưu tiên bố trí đủ vốn kịp thời cho Dự án Vách Nam - sông Bùng để giải phóng mặt bằng, thanh toán nợ đọng của các nhà thầu, thi công hoàn thành dự án giai đoạn 1 đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả.