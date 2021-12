Cử tri mong muốn cam kết tại phiên chất vấn của 'tư lệnh ngành' không chỉ dừng ở nghị trường

Chúng tôi đánh giá cao các vấn đề mà HĐND tỉnh đã lựa chọn để chất vấn lần này. Đó là những vấn đề đang nhận được sự quan tâm rất lớn của cử tri về công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản và tình hình hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid -19 và công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An do ảnh hưởng dịch Covid -19.

Tôi đánh giá rất cao phần điều hành khoa học, linh hoạt của chủ tọa tại phiên chất vấn. Chủ tọa kỳ họp đề nghị đại biểu lựa chọn vấn đề trọng tâm nhất, nêu thẳng nội dung cần hỏi để người được chất vấn dễ dàng lĩnh hội ý của người hỏi. Điều này đã giúp người được chất vấn trả lời đúng ý, không bị sót ý, góp phần trực tiếp vào việc nâng cao chất lượng chất vấn tại kỳ họp này. Đây là phần chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của HĐND tỉnh khóa XVIII, nên sự thành công này là khởi đầu rất thuận lợi cho các phiên chất vấn của những kỳ họp sau càng được cải tiến, đạt chất lượng cao hơn nữa. Chúng tôi mong rằng lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt những giải pháp đã đề ra tại phiên chất vấn.

Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid -19 và công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An do ảnh hưởng dịch Covid -19 là vấn đề được cử tri đặc biệt quan tâm phản ánh thời gian qua, đã được HĐND tỉnh lựa chọn chất vấn tại kỳ họp lần này. Thời gian việc thực hiện nêu lên những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ: Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định 22/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh “quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An” đã được Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội giải trình làm rõ. Qua phiên chất vấn, tôi thấy Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thể hiện việc nắm bắt vấn đề khá toàn diện, sâu sắc, trả lời các câu hỏi mà đại biểu Quốc hội đặt ra, thể hiện sự bám sát và nắm chắc tình hình của ngành; thẳng thắn nhìn nhận, tiếp thu và hứa sẽ khắc phục các hạn chế trong thời gian tới. Cử tri đánh giá cao qua quá trình tiếp thu ý kiến ở cơ sở, UBND tỉnh đã từng bước chỉnh sửa chính sách này phù hợp hơn với điều kiện thực tiễn.

Cũng thông qua việc triển khai chính sách này, tôi đề nghị: Trong điều kiện ngân sách còn khó khăn thì việc ban hành chính sách cần khảo sát, rà soát đối tượng thụ hưởng rõ ràng. Đi cùng với đó cần tập huấn kỹ để cơ sở không gặp vướng mắc khi triển khai. Tôi mong rằng, sau khi tiếp thu kiến nghị của cử tri, chính quyền địa phương và đại biểu HĐND tỉnh, chính sách hỗ trợ những người bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 sẽ tiếp tục được tỉnh ta triển khai kịp thời, minh bạch, đúng người, đúng đối tượng.

Theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn lĩnh vực quản lý nhà nước về khoáng sản tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi thấy các đại biểu HĐND tỉnh đã nêu các câu hỏi chất vấn đúng trọng tâm về những vấn đề mà thực tiễn đang đặt ra. Về phần trả lời của Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, Giám đốc Công an tỉnh và Cục trưởng Cục Thuế tỉnh đã bám sát các câu hỏi cũng như các vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh đặt ra, không né tránh. Song soi vào thực tiễn, có một số nội dung trả lời của các ngành chưa bám sát thực tế và chưa đi sâu vào mong muốn của Nhân dân liên quan đến công tác cấp quyền khai thác khoáng sản, công tác kiểm tra của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đối với hoạt động khai thác khoáng sản dẫn đến sai phạm trong hoạt động khai thác của một số doanh nghiệp.

Ví như ý kiến giải trình, trả lời của Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, một trong những điều kiện để cấp phép khai thác cho doanh nghiệp phải có ý kiến chấp thuận của chính quyền địa phương; tuy nhiên chuyên môn để thẩm định ở cấp xã không đảm bảo, cho nên thực tế khi cấp phép và hoạt động, cử tri, Nhân dân lại có ý kiến phản ảnh vị trí cấp phép mỏ sát dân, ảnh hưởng đến dân sinh. Bởi vậy, đề nghị tỉnh quan tâm, sau khi có ý kiến của cơ sở thì cơ quan chuyên môn cấp tỉnh phải về để kiểm tra, phúc tra lại địa điểm cấp mỏ có phù hợp hay không, trước khi có quyết định cấp phép. Từ trước đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa làm đầy đủ việc này.

Liên quan đến trả lời của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, mặc dù phát hiện có những sai lệch giữa trữ lượng khai thác thực tế so với trữ lượng cấp phép để tính thuế, nhưng ngành Thuế chưa có đề xuất với các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND tỉnh có giải pháp, biện pháp khắc phục thất thu thuế trong khai thác khoáng sản.

Về phần trả lời của Giám đốc Công an tỉnh về vai trò công an chính quy về xã đã được khẳng định là rất đúng. Tuy nhiên cho đến hiện nay, ngành Công an chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể chức năng, quyền hạn của công an chính quy trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Vì vậy đề xuất ngành Công an cần quan tâm vấn đề này.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và công tác giải quyết việc làm cho lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, các câu hỏi của đại biểu HĐND tỉnh chất vấn Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã phản ánh được các tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của những người dân như chúng tôi.

Phần trả lời của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cũng đã làm rõ nhiều vấn đề khó khăn, bất cập và thẳng thắn thừa nhận những hạn chế trong việc khảo sát, tham mưu đề xuất UBND tỉnh ban hành các chính sách để cụ thể các quy định của Trung ương về hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 chưa bao trùm, bao quát hết các đối tượng lao động tự do.

Tuy nhiên, tôi không đồng tình với trả lời của Giám đốc Sở khi so sánh với các tỉnh bạn và cho rằng ngân sách các cấp chi việc hỗ trợ người bị ảnh hưởng Covid-19 cạn kiệt để nói câu chuyện bổ sung thêm đối tượng lao động tự do còn thiếu là khó khăn. Theo tôi, chính sách phải đảm bảo công bằng, nếu không có thì người dân có thể chia sẻ khó khăn chung cùng với Nhà nước, dịch bệnh đến thì ai cũng bị ảnh hưởng và khó khăn là khó khăn chung. Nhưng lại không thể, cùng là người lao động tự do, cùng không có việc làm, không có thu nhập trong thời điểm ngừng việc, nhưng người được hỗ trợ, người không là không thỏa đáng.

Bên cạnh đó, đề nghị các cấp, các ngành có giải pháp giải quyết cho lao động từ các địa phương khác trở về; trong đó cần có cơ chế để các doanh nghiệp thu hút người lao động địa phương vào làm việc.