Cử tri mong muốn ngành điện chú trọng nâng cấp hạ tầng lưới điện nông thôn

Ông Nguyễn Thanh Toàn ở xóm Lạc Hiển, xã Hồng Thành (Yên Thành): Khi cắt điện cần thông báo để người dân chủ động trong sinh hoạt.

Ảnh: Văn Trường

Trong phiên trả lời chất vấn ngành Điện, chúng tôi ghi nhận những nỗ lực của ngành Điện như trong mùa Hè, tình trạng mất điện ít hơn; các đường dây tải điện đã được nâng cấp dây bọc… Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cần những kiến nghị, khi cắt điện để khắc phục sự cố hoặc cắt điện luân phiên cần phải thông báo với nhân dân để bà con chủ động trong công việc. Một số xóm điện vẫn đang còn yếu, vào các giờ cao điểm chạy điều hòa, nấu cơm… rất khó khăn...



Hiện nay một số địa phương ở huyện Yên Thành hành lang lưới điện chưa đảm bảo an toàn, đã có tình trạng người dân sử dụng dây điện buộc lên các cọc tre, cột gỗ để kéo về hộ gia đình. Một số hộ gia đình làm nhà dưới hành lang đường điện, nguy cơ mất an toàn cao cần được xử lý. Các dự án nâng cấp điện lưới mặc dù đã thông qua chính quyền địa phương, nhưng một số trạm điện xây dựng mới trên địa bàn huyện vẫn lấn hành lang giao thông, không đảm bảo an toàn lưới điện.

Ông Dương Trọng Đông ở phường Trung Đô (TP.Vinh): Chú trọng nâng cấp hạ tầng lưới điện

Ông Dương Trọng Đông ở phường Trung Đô (TP.Vinh). Ảnh: Quang An Có một thực tế hiện nay là hạ tầng lưới điện tại nhiều địa phương đã xuống cấp, mất an toàn, điện yếu không chỉ ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ đến tính mạng khi xảy ra các sự cố về thiên tại hay chập điện. Trên địa bàn TP. Vinh vẫn có những cột điện xiêu vẹo, gây mất mỹ quan đô thị, thậm chí, trên cột điện không chỉ có dây điện mà còn có vô số dây cáp của các nhà mạng, tạo thành từng bó lớn, gây khó khăn cho công tác sửa chữa điện khi gặp sự cố… Do đó, việc nâng cấp hạ tầng lưới điện cần được các cơ quan chức năng tiến hành thường xuyên, kịp thời để người dân yên tâm.



Qua theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều nay của lãnh đạo sở Công Thương và ngành Điện, tôi đồng tình và chia sẻ với những khó khăn mà ngành Điện đang gặp phải như địa bàn Nghệ An rộng lớn, trải dài, địa hình đồi núi gập ghềnh, trong khi nguồn vốn được cấp hàng năm còn hạn hẹp nên việc nâng cấp hạ tầng lưới điện còn gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, tôi vẫn mong muốn các cấp, sở, ngành và Công ty Điện lực Nghệ An có những giải pháp thiết thực, phối hợp đồng bộ để nâng cấp hạ tầng lưới điện an toàn trong thời gian tới, trong đó quan trọng nhất là xử lý kịp thời 3.880 km đường dây hạ thế đã xuống cấp như trong báo cáo đã trình bày trước hội nghị.

Bà Phan Thị Thu Hiền ở phường Bến Thủy (TP.Vinh): Tăng cường kiểm tra, xử lý việc thu giá điện hiện nay

Bà Phan Thị Thu Hiền ở phường Bến Thủy (TP.Vinh). Ảnh: Quang An

Trên địa bàn Nghệ An hiện nay có rất nhiều khu nhà trọ cho sinh viên, người lao động thuê. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, vẫn có tình trạng các chủ cho thuê nhà tự ý tăng giá điện so với quy định chung của Nhà nước. Việc tăng giá điện này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chi phí sinh hoạt của sinh viên, người lao động, nhất là trong mùa nắng nóng đang diễn ra, vì đây là lực lượng hầu hết chưa có được thu nhập ổn định. Điều đáng nói là, hầu hết người thuê nhà, nhất là các sinh viên đều không biết và chưa tìm hiểu kỹ biểu giá điện bán lẻ theo quy định của Nhà nước xảy ra tình trạng chủ nhà trọ nói bao nhiêu nộp tiền bấy nhiêu, không thắc mắc dù chính bản thân họ đang chịu giá điện cao hơn so với quy định.

Điện lực Nghệ An khắc phục sự cố về hạ tầng lưới điện sau thiên tai. Ảnh tư liệu: Quang An

Qua phiên chất vấn, chúng tôi ghi nhận những nỗ lực của ngành Điện trong thời gian qua và mong muốn Sở Công Thương, Điện lực Nghệ An và các đơn vị liên quan cần phối hợp để tăng cường các đợt tuần tra, kiểm tra tại các khu nhà cho thuê trên địa bàn tỉnh, xử lý các chủ nhà cho thuê thu tiền điện trái quy định. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng cần tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn để người thuê nhà hiểu được những quy định trong việc mua bán điện hiện nay, từ đó có những ý kiến, phản hồi để đảm bảo quyền lợi cho bản thân.