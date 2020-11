Cử tri phản ánh chính sách đền bù giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 2 dự án nêu trên, cử tri kiến nghị các cấp cần quan tâm đảm bảo đất ở và thực hiện thỏa đáng chính sách đền bù cho người dân. Riêng dự án đường 72m, một số người dân có liên quan mong muốn được đối thoại trực tiếp với lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Sáng 18/11, các đại biểu HĐND tỉnh: Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh; Ngô Thị Thu Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố Vinh đã có cuộc tiếp xúc cử tri xã Nghi Phú, thành phố Vinh. Cùng tiếp xúc cử tri có các đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Mai Hoa

Cử tri xã Nghi Phú cũng phản ánh việc UBND xã đã trình xin chủ trương khai thác quỹ đất 8 vị trí, tuy nhiên, Sở Xây dựng chỉ đồng ý trình UBND tỉnh 2 vị trí; vì vậy, UBND xã Nghi Phú tiếp tục đề nghị tỉnh cho địa phương khai thác quy đất ở các vị trí còn lại nhằm tăng thu ngân sách, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đồng thời hạn chế tình trạng lấn chiếm đất đai trên địa bàn.

Cử tri Vương Anh Tuấn (xóm 5) phản ánh bất cập trong đầu tư hạ tầng khu tái định cư khu tập thể Trung tâm người tàn tật Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Một số cử tri cũng phản ánh nhiều bất cập đề nghị tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm xử lý. Cử tri Trần Thị Phú (Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghi Phú) phản ánh, hiện nay trên địa bàn thành phố duy nhất xã Nghi Phú, trường mầm non còn có 3 điểm trường. Hiện 2 điểm trường, 1 điểm đang mượn đất nhà văn hóa, 1 điểm nằm trong dự án của thành phố và ở cả 2 điểm này đều là nhà cấp 4 xuống cấp. Cử tri đề nghị thành phố đưa vào kế hoạch đầu tư dự án xây dựng Trường Mầm non Nghi Phú thành 1 điểm.