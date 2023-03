Cửa hàng xăng dầu phấn khởi khi chiết khấu xăng dầu tăng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sau thời gian dài các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn Nghệ An “gồng” mình cầm cự vì mức chiết khấu liên tục sụt giảm, thậm chí về 0, hiện nay, mức chiết khấu xăng dầu đã tăng lên.

Chiết khấu tăng

Được biết, từ thời điểm đầu tháng 3/2023, hầu hết các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh được thông báo từ các đầu mối, với mức chiết khấu đồng loạt tăng.

Anh Văn Tuấn - chủ cửa hàng xăng dầu xã Tiến Thuỷ, huyện Quỳnh Lưu chia sẻ: Lâu nay gần như không có chiết khấu, nay chiết khấu xăng trên 1.200 đồng/lít, dầu 1.100 đồng/lít thấy phấn khởi. Mỗi ngày cửa hàng bán được gần 1.000 lít xăng, dầu, với chiết khấu này nếu được lâu dài thì sẽ đủ tiền để trang trải cho 3 lao động và có chút lãi.

Chủ cửa hàng xăng dầu Vinh Phương, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc cho biết: Cửa hàng mỗi ngày bán trên 2.000 lít xăng, dầu. Mức chiết khấu thời gian qua chỉ đạt 300-400 đồng/lít. Nhưng hơn 20 ngày qua nhà phân phối đã tăng chiết khấu 1.000 đồng/lít xăng, 700 đồng/lít dầu. Với mức chiết khấu trên thì doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu sẽ "sống" được.

Tuy nhiên, một chủ cửa hàng xăng dầu khác ở huyện Hưng Nguyên chia sẻ: Chiết khấu xăng dầu tăng, nhưng cũng có thể giảm, doanh nghiệp bán lẻ chúng tôi mong muốn, để nguồn cung xăng dầu ổn định, có hàng bán cho người tiêu dùng thì ngành liên quan cần giải quyết căn cơ vấn đề chiết khấu cho doanh nghiệp bán lẻ, để chúng tôi có nguồn thu để tái hoạt động.

Đại diện Công ty Xăng dầu Nghệ An cho biết: Công ty Xăng dầu Nghệ An chiếm 55% thị phần, có 83 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Sau khi cân đối và tính toán từ mức giá của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, từ ngày 14/3 Công ty Xăng dầu Nghệ An đã tăng mức chiết khấu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu dao động từ 900 đồng đến hơn 1.000 đồng/lít đối với xăng, 700 đồng/lít đối với dầu.

"Hiện tại, nguồn hàng của Công ty đang ổn định. Vấn đề chiết khấu tăng, giảm đang còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có giá xăng dầu thế giới”- Đại diện Công ty Xăng dầu Nghệ An chia sẻ thêm.

Bà Trần Thị Mỹ Hà - Trưởng phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương lý giải nguyên nhân, chiết khấu xăng dầu tăng cao trong thời gian qua là do các tập đoàn, thương nhân đầu mối, sau khi hạch toán chi phí có lãi thì họ chia sẻ, nâng mức chiết khấu với hệ thống phân phối.

Thời gian qua, Sở Công Thương đã có các văn bản gửi cấp ngành thẩm quyền, như đề nghị Bộ Tài chính xem xét các chi phí hợp lý để doanh nghiệp đầu mối tăng chiết khấu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài chính rà soát và thống nhất điều chỉnh tăng mức chi phí vận chuyển xăng dầu từ nhà máy về cảng và mức premium trong nước, trong giá cơ sở mặt hàng xăng dầu vào các kỳ điều hành giá xăng dầu, để bảo đảm phản ánh đúng mức chi phí phát sinh thực tế của doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp tăng mức chiết khấu trong hệ thống phân phối xăng dầu.

Đảm bảo không để đứt gãy nguồn cung

Đại diện Sở Công Thương cho biết: Địa bàn tỉnh Nghệ An có 681 cây xăng dầu đang hoạt động bình thường. Hiện nay, nguồn cung xăng dầu tại Nghệ An chủ yếu từ 2 đầu mối gồm Công ty Xăng dầu Nghệ An, chiếm 55% thị phần và Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, chiếm 35% thị phần và các thương nhân phân phối còn lại chiếm 10% thị phần.

Sở Công Thương Nghệ An đang tiếp tục chỉ đạo các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu trên địa bàn chủ động cân đối nguồn cung sản xuất trong nước và nguồn nhập khẩu, nhằm đảm bảo duy trì nguồn cung xăng dầu liên tục, cung cấp đầy đủ xăng dầu cho các thương nhân nhượng quyền thương mại để tránh thiếu hụt nguồn cung xăng dầu ra thị trường.

Sở Công Thương hướng dẫn các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, thực hiện các quy định về kinh doanh xăng dầu. Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của thương nhân kinh doanh xăng dầu theo thẩm quyền.

Rà soát quy trình cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý; Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu để sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo thuận tiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Hường - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết: Để đảm bảo nguồn cung và ổn định thị trường xăng, dầu trên địa bàn, Cục Quản lý thị trường thường xuyên phối hợp Sở Công Thương, các địa phương, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ toàn bộ hệ thống thương nhân ở tất cả các loại hình trong việc tuân thủ quy định kinh doanh xăng dầu.

Yêu cầu các đơn vị cam kết hoạt động theo đúng nội dung giấy chứng nhận, giấy xác nhận đủ điều kiện được cấp, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm theo quy định. Xăng dầu là một mặt hàng chiến lược, là đầu vào của nhiều ngành sản xuất kinh doanh.