Cửa Lò hướng tới du lịch 4 mùa

Ông Hoàng Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò trao đổi cùng Báo Nghệ An.

Khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò năm 2022. Ảnh: Thành Cường

P.V: Phấn đấu là đô thị du lịch, nhưng nhiều năm qua TX Cửa Lò mới chỉ có thể làm du lịch trong mùa Hè, thời gian còn lại “ngủ đông”. Ông có thể cho biết ý kiến về thực trạng này?



Ông Hoàng Văn Phúc: Những năm qua, du lịch Cửa Lò chỉ thật sự sống động khi bước vào mùa Hè. Điều này xuất phát từ việc thời tiết, vị trí địa lý của địa phương không thật sự thuận lợi. Mùa Thu, mùa Xuân, thời tiết khá lạnh; mùa Đông thì mưa bão thất thường. Yếu tố thời tiết đã ngăn cản thú vui tắm biển của du khách. Thời tiết tác động đến quy luật cung - cầu, dẫn đến các hoạt động vui chơi giải trí, các sản phẩm du lịch vào mùa Xuân, mùa Thu, mùa Đông ở Cửa Lò đơn điệu. Chính vì vậy, TX Cửa Lò không thu hút được du khách về ở những mùa này.

Do chỉ làm được du lịch trong mùa Hè nên Cửa Lò gặp nhiều thiệt thòi khi so với các địa phương du lịch biển khác trong cả nước như Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu hay Bình Thuận… Ở những địa phương đó, nắng nóng quanh năm, rất thuận lợi cho du lịch tắm biển. Và so với các địa phương du lịch biển khác trong khu vực cùng điều kiện thời tiết như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa thì Cửa Lò cũng thiệt thòi hơn do khoảng cách địa lý từ trung tâm đồng bằng Bắc Bộ tới, bởi thường thì du khách vẫn ưu tiên lựa chọn những địa phương ở gần.

P.V: Trước sự bất lợi đó, TX Cửa Lò đã và đang triển khai các giải pháp nào để thay đổi cục diện?

Ông Hoàng Văn Phúc: Phải nói rằng, cục diện du lịch một mùa đang dần thay đổi với những tín hiệu tích cực. Du khách đã đến với Cửa Lò ngày một đông hơn, không chỉ riêng ở mùa Hè mà ở tất cả các mùa trong năm. Sự thay đổi này xuất phát từ việc Cửa Lò đã nhìn nhận rõ những hạn chế và đề ra mục tiêu phát triển du lịch ở cả 4 mùa trong năm, triển khai từng bước các giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu.

Du khách về tắm biển ở Cửa Lò. Ảnh: Thành Cường Cụ thể, thị xã đã và đang xây dựng thêm các sản phẩm du lịch đa dạng và hấp dẫn hơn. Ngoài du lịch nghỉ dưỡng, tắm biển thì phát triển thêm các loại hình như du lịch tham quan trải nghiệm, mua sắm, văn hóa. Các điểm đến của Cửa Lò dần mang tính khu biệt với những đặc trưng riêng của vùng biển xứ Nghệ và các sản phẩm cũng vậy.



Bên cạnh các sản phẩm, TX Cửa Lò cũng phối hợp các sở, ban, ngành trong tỉnh tăng tần suất, số lượng các hoạt động du lịch tổ chức tại địa phương nhằm thu hút du khách. Đơn cử trong năm 2022 này, thị xã đã xây dựng chuỗi hoạt động trong tuần lễ khai trương du lịch, chuỗi hoạt động xuyên suốt cả năm. Chuỗi hoạt động này bao gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hội chợ với quy mô cấp tỉnh, khu vực, quốc gia…

P.V: Khi du khách về trong mùa Thu và mùa Đông năm 2022 này, Cửa Lò có sản phẩm gì để họ tham quan, giải trí, trải nghiệm?

Ông Hoàng Văn Phúc: Mùa Thu và mùa Đông năm nay, Cửa Lò có khá nhiều sản phẩm và điểm đến mới. Thứ nhất, thị xã xây dựng nhiều điểm check - in ở khu vực Quảng trường Bình Minh, lâm viên; tạo các cánh đồng hoa cúc biển; có các sản phẩm du lịch nông nghiệp cho du khách vừa tham quan, vừa chụp ảnh, vừa trải nghiệm.

Cầu Cửa Hội - địa điểm đẹp để Check - in. Ảnh: Thành Cường Thứ hai, ở mỗi phường, xã, TX Cửa Lò cũng đã xây dựng 1 điểm đến văn hóa và mua sắm. Như ở phường Nghi Thủy, khi đến đây du khách có thể trải nghiệm nếp văn hóa làng biển, tham quan phố cổ, các di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và quốc gia, các chợ truyền thống; mua sắm các sản phẩm OCOP như cá thu, tôm nõn, mực khô… Ở phường Nghi Hải là điểm tham quan cầu Cửa Hội và khu ẩm thực ven sông; phường Nghi Hòa là khu du lịch sinh thái trải nghiệm làng nghề và các sản phẩm nông nghiệp.



Thứ ba, thị xã đã đề xuất với các sở, ngành liên quan cho phép tôn tạo, mở rộng khuôn viên các di tích, các điểm đến tâm linh ngày càng đẹp, rộng rãi hơn. Ở các điểm này, khi du khách về đến sẽ được các hướng dẫn viên, thuyết minh viên do các phường bố trí diễn giải, giúp du khách hiểu thêm các giá trị lịch sử văn hóa địa phương… Cùng với đó, tại các điểm đến tâm linh này, những lễ hội truyền thống cũng được khôi phục. Các lễ hội truyền thống gắn liền với di tích được tổ chức suốt cả năm. Du khách về với Cửa Lò sẽ được sống trong không khí vui tươi, thiêng liêng của những ngày lễ hội.

Song song với công tác tôn tạo, Cửa Lò cũng giao cho các phường xây dựng và khôi phục các lễ hội, đặc biệt là các lễ hội truyền thống năm nay tổ chức hoành tráng hơn, tốt hơn. Vừa rồi đã tổ chức Lễ hội khai trương du lịch Cửa Lò, Lễ hội cầu ngư ở đền Làng Hiếu. Tiếp đây sẽ có các lễ hội khác như Phúc Lộc Ngoạt ở Nghi Thủy, các lễ hội di tích khác cũng sẽ được tổ chức xuyên suốt cả năm du lịch 2022.

P.V: Phát triển du lịch 4 mùa, doanh nghiệp và người dân khi tham gia làm du lịch phải đứng ở vai trò chủ thể tạo ra các sản phẩm mới. Thế nhưng, dường như thị xã đang “làm thay” vai trò này?

Ông Hoàng Văn Phúc: Phát triển thị xã Cửa Lò, trong đó có du lịch 4 mùa đòi hỏi cấp ủy, chính quyền cùng người dân đều phải cố gắng, trách nhiệm, chung tay góp sức. Thị xã Cửa Lò đã và đang nỗ lực hết sức để tạo nên những tiền đề cho du lịch bứt phá đi lên…

Du khách tham quan nhà thờ họ nữ anh hùng Lê Thị Bạch Cát. Ảnh: Thành Cường TX Cửa Lò cũng nhìn nhận rất rõ, để có sản phẩm du lịch mới thì cốt yếu phải từ doanh nghiệp và những người dân làm du lịch. Chính vì vậy, thị xã đã và đang cố gắng thu hút thêm các doanh nghiệp có tiềm năng, tiềm lực mạnh về đầu tư. Cụ thể: Thị xã đang quy hoạch lại khu vực phía Đông lâm viên đường Bình Minh. Nơi đây, thị xã sẽ mời các doanh nghiệp làm du lịch lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha Trang về đầu tư, phát triển các dịch vụ cao cấp như tắm bùn, khoáng nóng, khu vui chơi - ẩm thực hiện đại.



Đồng thời, để tiếp tục tạo nên sức hút, thị xã cũng vận động những doanh nghiệp thực hiện xã hội hóa hoạt động tuyên truyền quảng bá, cùng tham gia chỉnh trang đô thị, đầu tư cơ sở hạ tầng khang trang, sạch đẹp hơn… Có như vậy, thị xã Cửa Lò sẽ ngày càng thu hút thêm du khách, nhà đầu tư mới.

Riêng với những người dân làm du lịch ở TX Cửa Lò, thị xã đang khuyến khích họ tham gia ở những mảng, lĩnh vực phù hợp, đó là: Du lịch cộng đồng; sản xuất các sản phẩm phục vụ du lịch như trồng hoa, thực phẩm sạch… Phải nhìn nhận rằng, để người dân thật sự là chủ thể tạo nên các sản phẩm du lịch mới, bền vững thì cần một quá trình thay đổi nhận thức - hành động từng bước.

P.V: Để phát triển du lịch 4 mùa bền vững, TX Cửa Lò cần sự đồng hành, hỗ trợ nào, thưa ông?

Du khách ngây ngất với rừng hoa cúc biển. Ảnh: Đức Anh

Ông Hoàng Văn Phúc: Để có thể phát triển 4 mùa, TX Cửa Lò rất mong muốn các cấp, ngành ở tỉnh quan tâm, hỗ trợ trong việc thu hút thêm các doanh nghiệp lớn về đầu tư vào địa bàn. Có các doanh nghiệp đầu tư, TX Cửa Lò sẽ đa dạng hóa được sản phẩm du lịch. Ngoài ra, mong muốn các cấp, ngành ở tỉnh tăng cường đồng hành, hỗ trợ hơn nữa trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, đặc biệt ở thị trường các tỉnh phía Nam, trong khu vực và quốc tế, nhất là thị trường du khách ưa chuộng du lịch biển.

Mong muốn các doanh nghiệp lữ hành du lịch trong quá trình hoạt động kinh doanh có thêm sự gắn kết với TX Cửa Lò; khi đưa du khách về tỉnh thì gắn các điểm đến ở Cửa Lò vào tour, tuyến để cùng đồng hành phát triển… Mong muốn người dân trong tỉnh, đặc biệt là người dân thị xã Cửa Lò cùng tham gia, sử dụng các dịch vụ du lịch ở địa phương, trở thành tuyên truyền viên quảng bá điểm đến Cửa Lò cho bè bạn gần xa.

P.V: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!