Kinh tế

Cửa Lò huy động các lực lượng vào cuộc khắc phục hậu quả sau bão số 5

Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng đoàn thể ... đã được huy động tham gia giải tỏa các tuyến đường trên địa bàn phường Cửa Lò sau bão số 5, góp phần khôi phục giao thông, ổn định đời sống và sản xuất cho người dân.