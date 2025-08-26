Thứ Ba, 26/8/2025
Cửa Lò huy động các lực lượng vào cuộc khắc phục hậu quả sau bão số 5

Đình Tuyên 26/08/2025 15:39

Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng đoàn thể ... đã được huy động tham gia giải tỏa các tuyến đường trên địa bàn phường Cửa Lò sau bão số 5, góp phần khôi phục giao thông, ổn định đời sống và sản xuất cho người dân.

Clip: Đình Tuyên
cua lo (2)
Sau khi bão số 5 tan, phường Cửa Lò đã huy động lực lượng gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ và các tổ chức đoàn thể vào cuộc tham gia công tác khắc phục hậu quả. Ảnh: Đình Tuyên
cua lo (5)
Tổng lực lượng huy động gần 1.000 người, gồm công an phường, quân sự, các tổ chức mặt trận – đoàn thể của phường, cùng với lực lượng tăng cường từ công an tỉnh, cảnh sát cơ động, biên phòng và Đội quy tập của Bộ CHQS tỉnh... Ngoài ra, Đảng ủy, UBND phường và các khối dân cư cũng tích cực tham gia, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong công tác khắc phục hậu quả sau bão. Ảnh: Đình Tuyên
cua lo (11)
Ngay trong buổi sáng, Ban Chỉ huy Quân sự phường Cửa Lò phối hợp cùng lực lượng tăng cường đã tập trung xử lý điểm nghẽn lớn nhất là ba cây xà cừ gãy đổ chắn ngang tỉnh lộ 46. Sau nhiều giờ nỗ lực, tuyến đường quan trọng này đã được thông suốt, tạo điều kiện cho các phương tiện và người dân đi lại. Ảnh: Đình Tuyên
cua lo (1)
Ba cây xà cừ lớn đổ chắn ngang Quốc lộ 46 đoạn qua khối Nghi Thu đã được lực lượng chức năng giải tỏa, đảm bảo giao thông thông suốt. Ảnh: Đình Tuyên
cua lo (12)
Ngoài việc giải tỏa các tuyến đường chính, lực lượng còn trực tiếp giúp người dân cắt tỉa, chặt hạ những cây to bị gãy đổ trước cổng nhà, đảm bảo an toàn và tạo điều kiện cho bà con ổn định sinh hoạt. Ảnh: Đình Tuyên
cua lo (8)
Ảnh: Đình Tuyên
cua lo (6)
Nhiều cây xà cừ cổ thụ bị bão số 5 quật ngã, chắn ngang tuyến đường, khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Đình Tuyên
cua lo (13)
Ông Hoàng Thanh Tiến – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Cửa Lò cho biết: “Trong ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục huy động lực lượng cao nhất để xử lý toàn bộ các tuyến đường ven biển, đường Nguyễn Huệ, các trục đường chính và đường liên khối. Mục tiêu là khôi phục giao thông sớm nhất, giúp người dân thuận lợi trong sinh hoạt và sản xuất sau bão”. Ảnh: Đình Tuyên
cua lo (3)
Thượng tá Chế Ngọc Hà – Đội trưởng Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Sáng 26/8, chúng tôi phối hợp cùng lực lượng dân quân và công an phường Cửa Lò, huy động hơn 80 người đến nhiều điểm để cưa cắt cây gãy, giải phóng các tuyến như đường 46, đường ven biển, đường Nguyễn Huệ. Ngoài ra, chúng tôi còn giúp người dân cắt tỉa cây đổ trước cổng nhà. Trong ngày hôm nay, lực lượng sẽ tiếp tục ra quân, sẵn sàng có mặt ở những nơi chịu thiệt hại nặng nhất để hỗ trợ bà con”. Ảnh: Đình Tuyên
3o3a2083.jpg
Đường ven biển đoạn qua phường Nghi Hương (cũ) đã được giải tỏa cây đổ, phương tiện lưu thông đi lại thuận lợi. Ảnh: Đình Tuyên
bna_ca.jpg
Lực lượng công an được huy động giải toả cây đổ trên các tuyến đường. Ảnh: PV
bna_123.jpg
Những nỗ lực kịp thời của các lực lượng chức năng không chỉ giúp khắc phục nhanh hậu quả thiên tai mà còn góp phần quan trọng trong việc ổn định sản xuất, khôi phục hoạt động dịch vụ – du lịch, ngư nghiệp, đảm bảo nhịp sống thường nhật cho người dân Cửa Lò sau bão. Ảnh: ĐT

