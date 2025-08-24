Xã hội Cửa Lò khẩn trương triển khai phương án ứng phó bão số 5 Chính quyền và người dân phường Cửa Lò đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp ứng phó trong những ngày bão số 5 tiến gần.

Ngay từ khi có thông tin về cơn bão, Đảng ủy, UBND phường Cửa Lò đã chỉ đạo các khối, đặc biệt là các khối ven biển xây dựng và triển khai phương án ứng phó. Hệ thống loa truyền thanh, cùng lực lượng dân quân, Công an phường được huy động để thông báo cho người dân và du khách.

Người dân phường Cửa Lò dùng túi ni lông chứa nước đặt lên mái tôn để phòng, chống gió bão số 5. Ảnh: Đình Tuyên

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Thị ủy Cửa Lò cho biết: Ban Chỉ đạo phòng, chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đã thành lập đội chỉ huy tiền phương, đồng thời, phân công các tổ ứng trực bám sát 39 khối dân cư và toàn bộ cơ sở lưu trú trên địa bàn. Các phương án tránh, trú an toàn cho tàu thuyền, lồng bè nuôi thủy sản được kích hoạt; ngư dân và các hộ dân ven biển khẩn trương chằng néo nhà cửa, công trình nhằm bảo đảm an toàn trước bão.

Họp triển khai công tác phòng, chống bão ở phường Cửa Lò.

Cảng Cửa Lò cũng đã thông báo đến các doanh nghiệp vận tải và sản xuất, kinh doanh yêu cầu có phương án ứng phó, nghiêm cấm việc xếp container không quá 2 tầng để tránh nguy cơ đổ vỡ khi gió mạnh.

Các trường học và hội trường dừng mọi hoạt động để ưu tiên công tác chỉ đạo, ứng cứu. Tất cả tàu, thuyền được yêu cầu di chuyển về nơi tránh, trú an toàn tại cửa biển, cửa sông Lam; thủy thủ ký cam kết không ở lại trên tàu khi bão đổ bộ.

Tàu, thuyền của ngư dân phường Cửa Lò về cảng neo đậu an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ. Ảnh: Thành Du

Đến nay, toàn bộ gần 260 phương tiện tàu thuyền của ngư dân phường Cửa Lò đã được neo đậu an toàn tại khu vực Cửa Hội và các điểm trú tránh khác. Các ki-ốt kinh doanh ven biển, nhà hàng, khách sạn đều khẩn trương chằng chống, đảm bảo an toàn.

Ngư dân phường Cửa Lò tranh thủ cất lưới, thu dọn ngư cụ trước khi bão số 5 đổ bộ. Ảnh: Đình Tuyên

Song song với nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho người dân, phường Cửa Lò cũng chú trọng giảm thiểu ảnh hưởng của bão đối với các hoạt động kinh tế - du lịch. Các cơ sở kinh doanh hải sản được hướng dẫn chủ động dự trữ nguồn hàng nhằm kịp thời phục vụ nhu cầu khi nguồn cung bị gián đoạn. Nhiều hộ dân có kinh nghiệm tranh thủ thời gian trước bão để chế biến, phơi sấy và bảo quản thủy sản khô, vừa duy trì nguồn thu, vừa hạn chế thiệt hại, thất thoát do mưa bão gây ra.

Các nhà hàng khách sạn cắt tỉa cành cây. Ảnh: Đình Tuyên

Chủ một cơ sở kinh doanh hải sản tại khối Nghi Thủy chia sẻ: "Bão đến thì phải nghỉ bán vài ngày, nhưng nhờ chủ động phơi sấy cá khô và dự trữ hàng, chúng tôi vẫn có sản phẩm để cung ứng ngay khi thời tiết ổn định trở lại".

Người dân phường Cửa Lò cắt tỉa, hạ độ cao cây xanh để đảm bảo an toàn trước bão số 5. Ảnh: Đình Tuyên

Ông Ngô Quốc Khánh Phó Giám đốc Nhà nghỉ dưỡng 382 (trực thuộc Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đã huy động 40 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng phó bão. Ngay từ chiều hôm trước, đơn vị đã tổ chức gia cố hệ thống cửa, mái tôn, di chuyển tài sản đến nơi khô ráo, an toàn. Sáng nay, công tác cắt tỉa cây xanh, hạ độ cao và giảm tải trọng cây cảnh trong khuôn viên tiếp tục được triển khai nhằm hạn chế nguy cơ gãy đổ.

Các ki-ốt kinh doanh ven biển Cửa Lò đồng loạt đóng cửa, chằng chống an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ. Ảnh: Đình Tuyên

Không chỉ tập trung bảo vệ đơn vị, Nhà nghỉ dưỡng 382 còn hỗ trợ nhiều hộ dân lân cận vận chuyển, di dời thiết bị điện tử đến nơi an toàn, góp phần chung tay cùng cộng đồng giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.

Đường Bình Minh vắng bóng người trong thời điểm bão số 5 tiến gần. Ảnh: Đình Tuyên

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, ngày 24/8, Chỉ huy Đại đội Hỗn hợp đảo Hòn Ngư đã quán triệt đầy đủ các công điện, mệnh lệnh về nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn đến 100% cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh của Ban Chỉ huy PTKV1 - Vạn An; đồng thời, triển khai cho cán bộ, chiến sĩ tổ chức neo chống cây cối, gia cố nhà cửa, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản trước, trong và sau bão.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Hỗn hợp đảo Hòn Ngư giúp dân gia cố nhà cửa. Ảnh: C.T.V

Sự quyết liệt và tinh thần trách nhiệm của chính quyền cùng cộng đồng một lần nữa khẳng định: Ứng phó thiên tai không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà còn là ý thức tự giác, góp phần bảo vệ thành quả phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời, gìn giữ hình ảnh một đô thị du lịch biển an toàn, thân thiện và năng động.