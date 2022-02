Cửa Lò xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện sau đại dịch

P.V: Có thể thấy, khi dịch Covid-19 xảy ra, các hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng và giao thông hầu hết bị hoãn do lệnh đóng cửa trên toàn quốc; thị xã du lịch Cửa Lò nói riêng cũng chịu tác động nặng nề. Đồng chí có thể cho biết rõ về những tác động đối với thị xã?



Đồng chí Doãn Tiến Dũng: Tác động của dịch Covid-19 đối với du lịch Cửa Lò nói riêng và đối với hoạt động kinh tế - xã hội nói chung là rất lớn. Nhưng nhìn thấy rõ nhất đó là sự tác động cực kỳ sâu sắc đến phát triển của ngành Du lịch, dịch vụ. Chưa bao giờ ngành Du lịch lao đao như vậy. Có rất nhiều khách sạn, nhà hàng gặp khó khăn đã phải đóng cửa hoặc chuyển nhượng và chuyển đổi sang kinh doanh ngành nghề khác. Đa số lực lượng lao động làm việc trong ngành Du lịch mất việc làm, thậm chí không có thu nhập…

Các chỉ tiêu về du lịch không đạt kế hoạch, lượng khách lưu trú, doanh thu giảm sâu. Đặc biệt là các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ hậu cần du lịch, các sự kiện văn hóa, thể dục, thể thao gián đoạn, chương trình khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò ngừng tổ chức, lượng khách hủy phòng lưu trú lớn (trên 45% số phòng bị hủy). Những khó khăn đó đã dẫn đến: Tổng lượng khách du lịch đến Cửa Lò năm 2021 ước đạt 95.000 lượt, bằng 5,4% so với cùng kỳ, đạt 3,1% so với kế hoạch; trong đó khách lưu trú 25.000 lượt, bằng 2,8% so với cùng kỳ, đạt 1,6% so với kế hoạch. Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, du lịch đạt 99 tỷ đồng, bằng 5,6% so với cùng kỳ, đạt 2,9% so với kế hoạch.

Dịch Covid-19 đang được khống chế, nhịp sống bình yên đang trở lại với thị xã Cửa Lò. Ảnh tư liệu: Lê Thắng

P.V: Trước những khó khăn như vậy, TX Cửa Lò đã thực hiện linh hoạt, chủ động như thế nào để vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, thưa đồng chí?

Đồng chí Doãn Tiến Dũng: Tính đến thời điểm này, thị xã Cửa Lò có 157 ca nhiễm Covid-19. Điều đó đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Tuy vậy, năm 2021, dưới sự chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương, tỉnh nên dịch bệnh được kiểm soát và thị xã đã triển khai thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”: Vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, huy động tốt nguồn lực xã hội trong phòng chống dịch. Tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, là 1 trong 2 địa phương của tỉnh có 100% cử tri đi bỏ phiếu.

Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã ban hành cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thị xã phát triển giai đoạn 2021-2025; các quy hoạch trên địa bàn đang được triển khai thực hiện, nhiều công trình lớn tập trung thi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng làm thay đổi bộ mặt đô thị của thị xã. Thu, chi ngân sách đáp ứng nhu cầu phát triển, chế độ chính sách, an sinh xã hội được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, triển khai có hiệu quả dịch vụ bưu chính công ích.

Năm 2021, thị xã đã hoàn thành 22/27 chỉ tiêu đề ra. Trong đó có một số chỉ tiêu vượt như: Tổng thu ngân sách ước đạt 458,7 tỷ đồng, đạt 125,2% so với dự toán tỉnh giao, đạt 121,3% so với dự toán HĐND thị xã; Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa 87,8%/KH 85%; Tỷ lệ khối đạt chuẩn văn hóa 92,3%/KH 82%...

Một góc thị xã Cửa Lò. Ảnh tư liệu Trung Hà

P.V: Đồng chí có thể cho biết thêm, thị xã Cửa Lò có kế hoạch - kịch bản cụ thể như thế nào để việc phục hồi du lịch khi đại dịch cơ bản được kiểm soát, đẩy lùi?

Đồng chí Doãn Tiến Dũng: Theo dự báo của các chuyên gia, năm 2022, tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, các ngành nghề phục vụ nhu cầu thiết yếu sẽ phục hồi nhanh, các ngành nghề phục vụ nhu cầu như vui chơi, giải trí, thời trang, du lịch,... sẽ phục hồi và có dấu hiệu phát triển trở lại.

Dựa trên nhận định, đánh giá tình hình nêu trên, TX Cửa Lò đề ra chủ đề năm du lịch 2022 là “An toàn, thân thiện, mến khách” với những giải pháp cụ thể để phát triển du lịch. Thị xã đề ra hai kịch bản. Kịch bản 1 (nếu tỷ lệ tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 đạt trên 70% trên toàn dân, tình hình dịch bệnh được kiểm soát trên diện rộng): đón 1 triệu 550 ngàn lượt khách, trong đó 516 ngàn lượt khách lưu trú; doanh thu đạt 1.522 tỷ đồng. Kịch bản 2 (nếu tỷ lệ tiêm vắc xin phòng dịch Covid - 19 đạt dưới 70%, tình hình dịch bệnh vẫn xảy ra nhiều nơi): đón 1 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt 370 ngàn lượt. Doanh thu đạt 1.050 tỷ đồng.

Đặc sản cá thu nướng Cửa Lò. Ảnh tư liệu Thanh Phúc

Năm 2022, thị xã tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho hoạt động du lịch: Tổ chức tiêm vắc xin cho 100% người lao động trong ngành Du lịch và 70% dân số thị xã. Thực hiện nghiêm việc hướng dẫn, đăng ký, kiểm tra việc khai báo y tế đối với khách lưu trú theo mẫu quy định của Bộ Y tế; giám sát chặt chẽ lịch trình di chuyển cũng như tình trạng sức khỏe của khách lưu trú, thực hiện quét mã QR CODE của khách lưu trú khi cung cấp dịch vụ cho khách để lưu lại thông tin phục vụ trích xuất khi cần. Thực hiện nghiêm việc đăng ký, tự đánh giá và kết nối hệ thống an toàn Covid-19 Quốc gia trong tình hình mới của đơn vị theo “Bảng đánh giá an toàn Covid-19 tại cơ sở lưu trú du lịch” có trong hệ thống.

Tập trung quảng bá sâu rộng trên các phương tiện thông tin về chương trình kích cầu du lịch sau đại dịch. Xây dựng phóng sự truyền hình tuyên truyền, tăng thời lượng, tần suất phát sóng trên Đài Truyền hình Trung ương, Đài PT-TH Nghệ An và các tỉnh, tin bài trên trang website du lịch Cửa Lò, của Nghệ An và Tổng cục Du lịch; chỉ đạo kết nối và cập nhật kịp thời hoạt động du lịch Cửa Lò vào các trang website của các khách sạn, nhà hàng, đơn vị để du khách dễ cập nhật.

Các khách sạn, cơ sở lưu trú tại T.X Cửa Lò hướng dẫn du khách khai báo y tế. Ảnh tư liệu Quang An

Xây dựng các điểm đến tại Cửa Lò, kết nối thành các tour tham quan để tuyên truyền, quảng bá, thu hút khách du lịch. Xây dựng điểm đến các phường Nghi Thủy, Nghi Hải, Nghi Tân trở thành điểm nhấn du lịch năm 2022.

Chú trọng các sản phẩm mới như: tham quan các làng nghề, bến cá; phát triển du lịch hội nghị, hội thảo vào mùa Thu Đông, phố đêm ẩm thực, mùa Thu Cửa Lò, chương trình âm nhạc đường phố. Kết nối Cửa Lò với các điểm du lịch phụ cận như quê Bác, đảo chè Thanh Chương, Khu di tích Truông Bồn; qua Nghi Xuân và Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh); Khu du lịch Mường Thanh Safari Land Diễn Châu, Vườn Quốc gia Pù Mát...

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!