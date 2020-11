Cửa vào vòng chung kết U21 SLNA rộng hay hẹp?

Bước vào trận đấu này, U21 SLNA được đánh giá cao hơn về cơ hội giành chiến thắng so với đội bóng trẻ của ngành Công an. Ở lượt trận ra quân của bảng C, trong khi Lê Thành Lâm và các đồng đội dễ dàng vượt qua U21 Tây Ninh với tỷ số đậm đà là 3 - 0, U21 Công an Nhân dân phải vất vả lắm mới có được một trận hòa trước đội chủ nhà U21 HAGL (0 - 0).



Tiếc rằng, mọi sự thống kê đều chỉ mang tính chất tham khảo. Dù U21 SLNA thi đấu có phần trên cơ, nhưng chiến thắng chung cuộc lại thuộc về U21 Công an Nhân dân, với nòng cốt là những cầu thủ vừa chinh chiến tại Giải hạng Nhì QG 2020. Pha lập công duy nhất của Nguyễn Chính Đăng bên phía U21 Công an Nhân dân, khiến nguy cơ bị loại sớm của U21 SLNA đã trở nên hết sức rõ ràng.

Tiền vệ trẻ Đinh Xuân Tiến (áo vàng) trong pha tranh bóng với một cầu thủ của U21 Công an Nhân dân. Ảnh tư liệu: Viết Định Như vậy, kết thúc lượt trận thứ 2 của bảng C, U21 HAGL và U21 Công an Nhân dân đang tạm thời giữ 2 vị trí đầu tiên khi có cùng 4 điểm, U21 SLNA đứng ở vị trí thứ 3 với 1 điểm ít hơn. Muốn có cơ hội đến với VCK, thầy trò HLV Đinh Văn Dũng phải đánh bại được U21 HAGL trong lượt trận cuối cùng, diễn ra vào chiều 2/12. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn với U21 SLNA, bởi U21 HAGL không chỉ sở hữu một đội hình chất lượng mà còn có lợi thế là đội chủ nhà.



Và cũng giống như U21 SLNA, mục tiêu của U21 HAGL trong trận đấu sắp tới là giành trọn vẹn 3 điểm và qua đó sẽ nắm chắc trong tay tấm vé tham dự VCK, được tổ chức trên sân 19/8 ở thành phố Nha Trang (Khánh Hòa). Cho nên, những đàn em của Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh... sẽ làm tất cả để đánh bại U21 SLNA, đội bóng cũng khát thắng không kém.

Tuy nhiên, ngay cả khi vượt qua được U21 HAGL thì vẫn chưa đủ giúp U21 SLNA chiếm giữ ngôi đầu bảng C từ tay U21 Công an Nhân dân. Đơn giản là thầy trò HLV Đinh Văn Dũng không nắm trong tay quyền tự quyết. Lê Thành Lâm và các đồng đội có thắng U21 HAGL với bất kỳ tỷ số nào thì họ cũng chỉ có được vị trí thứ nhì bảng C, nếu U21 Công an Nhân dân vượt qua U21 Tây Ninh ở trận đấu cùng giờ.

U21 SLNA đang đứng trước nguy cơ phải dừng chân ngay tại vòng loại. Ảnh: slnafc.com Thực ra, chỉ cần đánh bại được U21 HAGL là U21 SLNA sẽ nghiễm nhiên có mặt ở VCK, với tư cách là 1 trong 3 đội bóng đứng thứ nhì có thành tích tốt nhất. Bởi tính đến thời điểm hiện tại, những kết quả ở các bảng đấu đang có lợi cho thấy trò HLV Đinh Văn Dũng, đặc biệt là bảng B, nơi hiện diện của U21 Phố Hiến, U21 Đắk Lắk, U21 SHB Đà Nẵng và U21 Khánh Hòa.



Sau 2 lượt trận, số điểm cụ thể của các đội là: U21 Phố Hiến 6 điểm, U21 Đắk Lắk 4 điểm, U21 SHB Đà Nẵng 1 điểm và U21 Khánh Hòa 0 điểm. Lượt trận cuối cùng của bảng B, U21 Phố Hiến sẽ phải gặp U21 Đắk Lắk cho vị trí nhất bảng, đồng nghĩa với tấm vé trực tiếp tham dự VCK. Trận đấu kết thúc với tỷ số nào thì cũng giúp U21 SLNA thẳng tiến đến sân 19/8 ở thành phố Nha Trang (Khánh Hòa).

Trường hợp 1: U21 Phố Hiến thắng U21 Đắk Lắk hoặc 2 đội chia điểm, U21 SLNA sẽ hơn đội đứng thứ nhì bảng B là U21 Đắk Lắk và có thể là U21 SHB Đà Nẵng từ 1 - 2 điểm. Trường hợp 2: U21 Phố Hiến thua U21 Đắk Lắk, U21 SLNA sẽ bằng điểm với U21 Phố Hiến và hơn ở chỉ số phụ (hiệu số bàn thắng thua của 2 đội đang là +2). Tất nhiên là U21 SLNA phải "giải quyết gọn ghẽ" U21 HAGL, đối thủ trực tiếp của mình.

Người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ đang hy vọng, Lê Thành Lâm và các đồng đội sẽ hiên ngang tiến vào VCK bằng chiến thắng thuyết phục trước đội chủ nhà U21 HAGL. Để cụ thể hóa điều đó, Lê Thành Lâm và các đồng đội phải chơi với hơn 100% khả năng của mình và có được sự ủng hộ của vị thần may mắn.