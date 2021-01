Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

Sáng 6/1, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Vũ Anh - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dự trữ Nhà nước; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Điểm sáng trong công tác phòng chống dịch, thiên tai.

Năm 2020, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, có nhiều điểm sáng trong công tác phòng chống dịch, hỗ trợ thiên tai.

Theo đó, đảm bảo, bảo vệ an toàn nguồn dự trữ quốc gia gắn với xây dựng ngăn kho kiểu mẫu, vùng kho kiểu mẫu là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên được Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tăng cường chỉ đạo thực hiện bằng việc xác định rõ mục tiêu kép: Phải tuyệt đối an toàn trong mọi điều kiện thời tiết, chăm lo xây dựng ngăn kho kiểu mẫu, vùng kho kiểu mẫu đảm bảo nguồn lương thực dự trữ luôn an toàn, luôn trong tâm thế sẵn sàng, kịp thời cung ứng khi Đảng cần, dân gọi.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Công tác quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia được thực hiện bằng việc kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ngay từ đầu khâu chất lượng đầu vào; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào khâu bảo quản.

Trong năm 2020, đơn vị đã hoàn thành 100% kế hoạch mua nhập 15.500 tấn gạo,10.500 tấn thóc, đảm bảo số lượng và chất lượng, đúng tiến độ; kịp thời có mặt trên các mặt trận hỗ trợ nhân dân khắc phục thiên tai, ổn định sản xuất, phòng chống dịch.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước Phạm Vũ Anh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Đặc biệt năm 2020, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh đã kịp thời xuất cấp hơn 17.700 tấn gạo theo Quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó xuất đột xuất, cấp bách là 5.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình; xuất cấp hơn 1.000 tấn gạo viện trợ nước bạn Lào khắc phục hậu quả thiên tai.

Song song, đơn vị xuất gạo dự trữ quốc gia cho các mục tiêu phát triển: Hỗ trợ học sinh các trường ở xã, thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh gần 2.998 tấn; hỗ trợ Đề án trồng, chăm sóc bảo vệ rừng tại 4 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong trên 7.522 tấn; hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An nhân dịp Tết Canh Tý trên 1.500 tấn.

Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh Nguyễn Thị Phố Giang triển khai nhiệm vụ của đơn vị năm 2021: Ảnh: Thanh Lê Bên cạnh đó, đơn vị xuất cấp vật tư thiết bị từ nguồn lực dự trữ quốc gia phục vụ công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các tỉnh miền Trung với tổng trị giá 23 tỷ đồng. Nhiệm vụ “Xuất cấp hàng dự trữ quốc gia phục vụ phòng, chống dịch Covid -19, hỗ trợ người dân bị lũ lụt miền Trung và đảm bảo an sinh xã hội” được bình chọn, xếp loại thứ 5 trong 10 sự kiện tiêu biểu của ngành Tài chính năm 2020. Cùng đó, đơn vị đẩy mạnh các phong trào thi đua, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức. Ghi nhận kết quả của đơn vị, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh được Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai. Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đảm bảo nguồn lực dự trữ quốc gia



Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí Phạm Vũ Anh - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho tập thể Phòng Tài chính, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thanh Lê

Đánh giá cao sự chủ động khâu nối của Cục Dự trữ với các ngành cấp Trung ương và địa phương nhất là khối tài chính; tập thể đơn vị đoàn kết, đồng thuận, chia sẻ. Đặc biệt vai trò quan trọng của đơn vị thể hiện rõ nét qua việc thực thi nhiệm vụ xuất gấp, xuất đột xuất, cấp bách gạo trong thời gian ngắn với số lượng hàng hóa lớn để hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung và nước bạn Lào.

Đồng thời nhấn mạnh, cán bộ công chức của đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ của cán bộ công chức làm việc với tinh thần phục vụ thân thiện, trách nhiệm và nhân văn để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân. Tinh thần này cần phải được phát huy, lan tỏa trong mỗi cán bộ, công chức.

Đồng chí Phạm Vũ Anh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Phạm Văn Quỳnh - Phó Trưởng Kho Chi cục Dự trữ Nhà nước Nghi Lộc. Ảnh: Thanh Lê

Triển khai nhiệm vụ năm 2021, các đồng chí lãnh đạo đề nghị Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tiếp tục phát huy kết quả của năm 2020, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ về quản lý đảm bảo nguồn lực dự trữ quốc gia tại chỗ, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, cấp bách của Chính phủ, bộ, ngành đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống.