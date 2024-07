Kinh tế Cục Quản lý đường bộ khảo sát, tìm phương án khắc phục sụt lún trên Quốc lộ 16 Cơ quan chuyên môn đang khảo sát, đưa ra 2 phương án khắc phục sự cố sụt lún trên Quốc lộ 16.

Mặt đường Quốc lộ 16 tại km 264+700 bị sụt lún, nứt nẻ, khiến các phương tiện tham gia giao thông không thể qua lại được. Ảnh: X.H

Ông Nguyễn Xuân Sơn - Hạt trưởng Hạt Quản lý giao thông Quế Phong cho biết, tình hình sụt lún trên Quốc lộ 16, đoạn qua Dốc Chuối, xã Châu Kim ngày càng nặng hơn. Từ ngày hôm qua đến sáng nay (20/7), độ sâu sụt lún đã xuống tới 3,9 mét, các điểm lở đất, đá của một số đoạn phía dưới điểm sụt lún cũng phức tạp hơn.

Một điểm sạt lở ta luy dương trên Quốc lộ 16 bị ảnh hưởng do sự cố sụt lún mặt đường cách đó khoảng 200m. Ảnh: CSCC

Sáng 20/7, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Quốc Trường - Giám đốc Ban Quản lý dự án đường bộ (Sở Giao thông Vận tải) cho biết, khu vực sụt lún tại Km264+700 trên Quốc lộ 16 đang ngày càng nghiêm trọng hơn, nếu như có mưa to sẽ trôi cả đoạn đường dài.

Cục Quản lý đường bộ và các chuyên gia của Trường Đại học Giao thông Vận tải đang khảo sát, nghiên cứu phương án khắc phục bằng. 2 phương án đặt ra là làm cầu cạn hoặc cải hướng tuyến.

Mức độ sụt lún tại km 264 + 700 trên Quốc lộ 16 ngày càng nghiêm trọng hơn. Ảnh: CSCC

Hiện nay, UBND huyện Quế Phong tiếp tục thực hiện nghiêm lệnh đóng đường tạm trên tuyến đường này, đồng thời tuyên truyền, vận động 4 gia đình sinh sống phía dưới khu vực bị sụt lún, sạt lở chưa trở về nhà.

Cục Quản lý đường bộ và chuyên gia Trường Đại học Giao thông Vận tải, cùng Sở Giao thông Vận tải Nghệ An khảo sát để đưa ra hướng khắc phục sự cố sụt lún trên Quốc lộ 16. Ảnh: CSCC

Dự báo những ngày tới, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, khu vực Nghệ An sẽ có mưa to.