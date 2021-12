Cục Quản lý thị trường Nghệ An xử lý hơn 2.800 vụ gian lận thương mại, thu phạt gần 11 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sáng 31/12, Cục Quản lý thị trường Nghệ An tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2022. Tham dự có các đồng chí: Hoàng Ánh Dương - Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Nguyễn Văn Hường - Bí thư, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Nghệ An và đại diện các ban, ngành liên quan.