Cực sốc giá vé xem bóng đá AFF Cup 2022 tại Lào; Messi và đồng đội phải trả lại cúp vàng 6,1 kg

Khởi tố Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển Hoàng Ngọc Giao.

Vietcombank Chi nhánh Vinh khai trương phòng giao dịch tại huyện Quỳnh Lưu (Baonghean.vn) - Chiều 20/12, Vietcombank Chi nhánh Vinh đã tổ chức lễ khai trương Phòng giao dịch Quỳnh Lưu. Đây là phòng giao dịch thứ 5 được thành lập trên địa bàn tỉnh.

Putin không còn đặt nặng mục tiêu vào Kiev; châu Âu đón Giáng sinh lạnh lẽo nhất (Baonghean.vn) - Giáng sinh đang cận kề, năm mới sắp đến, trở thành cột mốc đáng nhớ, khi cuộc xung đột Nga-Ukraine tròn 10 tháng. Đối với châu Âu, đây là Giáng sinh lạnh lẽo nhất từ trước đến nay, bởi không có đủ điện để trang hoàng và khí đốt để sưởi ấm.

Tổng Bí thư: Nghiên cứu tác chiến với chiến tranh công nghệ cao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Bộ Quốc phòng tích cực nghiên cứu, phát triển nghệ thuật quân sự, tác chiến với các loại hình chiến tranh công nghệ cao.

Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật (Baonghean.vn) - Ngày 20/12, Hội Nạn nhân chất độc Da cam/dioxin tỉnh Nghệ An tổ chức tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An tổ chức tập huấn, trao tặng xe lăn cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổ chức giám sát chuyên đề tại huyện Tương Dương (Baonghean.vn) - Ngày 20/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tổ chức giám sát chuyên đề về “Việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện chính sách, pháp luật về Y tế dự phòng’’ ở huyện Tương Dương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/12 (Baonghean.vn) - Hội thảo 'Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045' diễn ra tại Hà Nội; Tỉnh đoàn Nghệ An thăm, tặng quà Giáng sinh; Sở Du lịch đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba... là những nội dung chính trong ngày.

Vì sao Messi đoạt cúp vàng World Cup gợi nhắc Leonardo DiCaprio đoạt Oscar? Messi và Argentina vô địch World Cup 2022 khiến cả thế giới vỡ oà, hệt như việc tài tử Leonardo DiCaprio giành tượng vàng Oscar 6 năm về trước đã đánh bay cơn bĩ cực của người hâm mộ toàn cầu.

Đồng hành cùng người lao động, nền tảng cho phát triển bền vững của Vinamilk (Baonghean.vn) - Trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Vinamilk - đối tác đồng hành cùng Anphabe trong khảo sát 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2022 - vẫn vững vàng vượt qua các thách thức, nâng cao giá trị thương hiệu lên trên bản đồ ngành sữa toàn cầu.

Nam bị cáo xin nhận án tử hình vì tội... bất hiếu (Baonghean.vn) - Vừa ra tù nhưng Nguyễn Văn Hồng (SN 1985), trú xã Mường Nọc, huyện Quế Phong lại tiếp tục vận chuyển ma túy. Dù tại phiên tòa, bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng vẫn không thoát án tù. Trong lời nói sau cùng, bị cáo này xin nhận án tử hình vì tội… bất hiếu.

Dược phẩm Tâm Bình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà Tết cho người nghèo ở Hà Giang (Baonghean.vn) - Vừa qua, Công ty Dược phẩm Tâm Bình đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang tổ chức chương trình “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão 2023; nhằm góp phần mang đến bà con vùng biên xa xôi xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc một cái Tết đầm ấm, đủ đầy hơn.

Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân gặp mặt đoàn phóng viên trước khi lên đường đi Trường Sa (Baonghean.vn) - Chiều nay (20/12), Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tổ chức gặp mặt, quán triệt, giao nhiệm vụ cho đoàn phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trước khi lên đường tác nghiệp tại Quần đảo Trường Sa.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên làm việc với Trường Đại học Y khoa Vinh (Baonghean.vn) - Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị Trường Đại học Y khoa Vinh cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Trường Đại học Y khoa Vinh theo hướng: Chuyên nghiệp, chất lượng, hội nhập, phát triển; góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Y tế.

Đoàn công tác Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng hành trình về nguồn tri ân tại Nghệ An (Baonghean.vn) - Tham gia đoàn công tác có Đại tá Hoàng Tuấn Hiền - Phó Cục trưởng Cục Chính sách Bộ Quốc phòng; Đại tá Đoàn Xuân Bường - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4.

Đoàn công tác các tỉnh phía Nam và cơ quan báo chí tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đảo Hòn Đốc (Baonghean.vn) - Ngày 20/12, đoàn công tác gồm 10 tỉnh phía Nam và cơ quan báo chí đã đến tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo Hòn Đốc nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022) và chuẩn bị đón Tết Quý Mão 2023.

10 kết quả nổi bật của Công đoàn Nghệ An năm 2022 (Baonghean.vn) - Năm 2022 là một năm nhiều dấu ấn đối với tổ chức Công đoàn Nghệ An. Bên cạnh nhiệm vụ chính trị, Công đoàn Nghệ An còn chủ động sáng tạo trong hoạt động, tạo sự lan tỏa, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động.

Bánh đa vừng Nghệ An 'xuất ngoại' (Baonghean.vn) - Chỉ tính riêng năm 2022, bánh đa vừng Lương Sơn, Nhân Sơn, Đô Lương - sản phẩm đạt 3 sao OCOP cấp tỉnh đã xuất sang các nước: Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Lào, Căm-pu-chia với sản lượng 1,5 triệu chiếc.

Hỗ trợ chế độ để nâng cao trách nhiệm của người trông coi di tích ở Nghệ An (Baonghean.vn) - Hội đồng nhân dân tỉnh vừa thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó có chính sách hỗ trợ người trông coi di tích. Báo Nghệ An ghi nhận ý kiến của những người liên quan về vấn đề này.

Tàng trữ gần 32kg pháo hoa, hai đối tượng bị bắt giữ (Baonghean.vn) - Công an huyện Anh Sơn cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án bắt giữ 2 đối tượng về hành vi tàng trữ hàng cấm, thu giữ gần 32kg pháo do nước ngoài sản xuất.

Tỉnh đoàn Nghệ An thăm, tặng quà Giáng sinh năm 2022 (Baonghean.vn) - Nhân dịp lễ Giáng sinh 2022, ngày 20/12, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An đến thăm và tặng quà các giáo xứ và thanh niên công giáo điển hình tại các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên.

8 nội dung tổng kết qua Hội thảo 'Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045' (Baonghean.vn) - Sáng 20/12, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo "Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nhiều hoạt động hỗ trợ chính quyền, nhân dân xã Xiêng My đẩy lùi tội phạm, xóa đói giảm nghèo (Baonghean.vn) - Ngày 19/12, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh tổ chức lễ kết nghĩa với UBND xã Xiêng My trong thực hiện Đề án Xây dựng “Xã biên giới sạch về ma tuý”.

Hiểm họa khôn lường khi học sinh tự chế pháo nổ (Baonghean.vn) - Cứ vào dịp gần Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng lại phát hiện nhiều vụ, nhiều đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ. Tuy nhiên, những năm gần đây vấn đề càng trở nên đáng ngại hơn khi có nhiều đối tượng là học sinh tham gia tàng trữ, thậm chí là tự chế pháo nổ.

Nga bắn rơi tên lửa Mỹ hỗ trợ Ukraine Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/12 cho biết, các lực lượng nước này đã bắn hạ 4 tên lửa chống bức xạ do Mỹ sản xuất, ở khu vực giáp với biên giới Ukraine.

Nghệ An cần tập trung vào công tác cán bộ để chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia được sâu sát (Baonghean.vn) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tại buổi làm việc sáng nay với tỉnh Nghệ An.

Tự đâm vào cột điện bên đường, 2 nam thanh niên đi xe máy thương vong (Baonghean.vn) - Chính quyền xã Tân An (Tân Kỳ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm một người chết, một người bị thương nặng.

Xây dựng và hình thành một động năng phát triển mới, thực chất và thực tế cho Nghệ An (Baonghean.vn) - Thuở xưa, người xứ Nghệ luôn tự hào “nghèo mà học giỏi”. Ngày nay, có lẽ chúng ta nên đặt lại vấn đề: Tại sao người xứ Nghệ thông minh, học giỏi, cần cù, chịu khó nhưng quê hương mãi vẫn chưa giàu?



Sở Du lịch Nghệ An đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba (Baonghean.vn) - Sáng 20/12, Sở Du lịch Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển du lịch năm 2023 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Hội thảo 'Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045' tại Hà Nội (Baonghean.vn) - Sáng 20/12, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Hội đồng lý luận Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo "Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".