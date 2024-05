Cục Thuế Nghệ An công bố hóa đơn may mắn quý I năm 2024

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sau lễ bấm số Chương trình “Hóa đơn may mắn” đã có 21 người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh may mắn trúng thưởng với 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 12 giải Khuyến khích.

Cục Thuế tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Lễ quay thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý I năm 2024.

Theo đó, giải thưởng được áp dụng với toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã được các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh khởi tạo từ ngày 1/1/2024 đến 31/3/2024.

Chương trình đã chọn ra 21 hóa đơn may mắn, bao gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 12 giải Khuyến khích.

Cục Thuế Nghệ An tổ chức bấm số hóa đơn may mắn quý I năm 2024. Ảnh: CSCC

Trong đó, giải Nhất thuộc về anh Nguyễn Đức Cảnh, có mã số thuế cá nhân 8511302622; ngày lập hóa đơn 25/1/2024 với người bán là Công ty TNHH máy văn phòng Thành Vinh.

Kết quả Chương trình “Hóa đơn may mắn” của từng quý sẽ được Cục Thuế công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế: https://nghean.gdt.gov.vn và trên trang facebook Cục Thuế tỉnh Nghệ An sau khi kết thúc Chương trình “Hóa đơn may mắn”.

Ban Tổ chức sẽ liên hệ và tiến hành trao thưởng cho chủ nhân của các hóa đơn may mắn trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố Chương trình "Hóa đơn may mắn" của từng quý.

Danh sách trúng thưởng hóa đơn may mắn quý I năm 2024. Ảnh: Quang An

Chương trình "Hóa đơn may mắn" được Cục Thuế Nghệ An triển khai nhằm khuyến khích người mua lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ để quản lý doanh thu kinh doanh, tránh thất thu thuế, đồng thời, khuyến khích người bán hàng hóa cung cấp dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, chương trình đã tạo chuyển biến tích cực cả từ người mua hàng và người bán hàng. Theo đó, đối với người mua, các giải thưởng từ chương trình sẽ là động lực khuyến khích người mua lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ; giúp người mua thay đổi và tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh - đó là mua hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp và góp phần bảo vệ tối đa quyền lợi của người tiêu dùng. Với người bán, chương trình sẽ thu hút các khách hàng cá nhân tới mua hàng, giúp người bán tăng doanh thu bán hàng.