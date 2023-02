Cục Thuế Nghệ An công bố hoá đơn may mắn quý IV năm 2022

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh Nghệ An tổ chức lễ bấm số Chương trình “Hóa đơn may mắn” lần 3, thực hiện đối với toàn bộ Hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã được các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh khởi tạo từ ngày 01/10/2022 đến 31/12/2022.

Dự lễ bấm số có đại diện lãnh đạo Cục thuế tỉnh Nghệ An, Hội đồng giám sát cùng lãnh đạo các phòng thuộc Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Chương trình đã chọn ra 27 hóa đơn may mắn, Cục Thuế tỉnh Nghệ An công bố kết quả Chương trình “Hóa đơn may mắn”.

Việc trao thưởng sẽ được thực hiện tại Cục Thuế tỉnh Nghệ An, theo các hình thức đảm bảo tạo thuận lợi cho người có hóa đơn được lựa chọn trao thưởng. Thời hạn nhận thưởng: trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả Chương trình “Hóa đơn may mắn” của từng đợt. Quá thời hạn này kết quả lựa chọn hóa đơn may mắn không còn giá trị nhận thưởng. Người có hóa đơn được lựa chọn liên hệ với Cục Thuế tỉnh Nghệ An tại địa chỉ: số 366, Đại lộ LêNin, TP Vinh, Nghệ An hoặc qua trang facebook Cục thuế tỉnh Nghệ An: https://www.facebook.com/cucthuenghean.

Hồ sơ nhận thưởng:

+ Bản phô tô công chứng: chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu theo thông tin tại cơ sở dữ liệu về đăng ký thuế của cơ quan thuế (là bản đã sử dụng để đăng ký thuế lần đầu với cơ quan thuế hoặc bản đã sử dụng khi thay đổi thông tin đăng ký thuế);

+ Tờ khai thông tin định danh để nhận thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn”.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” dành cho hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế với mục tiêu khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng, đồng thời tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, qua đó bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Từ nay, đây sẽ là sự kiện thường xuyên được tổ chức theo quý, các cá nhân, người nộp thuế có thể truy cập trang thông tin điện tử Cục Thuế và các trang mạng xã hội để nắm bắt những thông tin, thể lệ của Chương trình “Hóa đơn may mắn”.

Danh sách trúng thưởng đính kèm dưới đây:

Danh sách trúng thưởng hoá đơn may mắn .pdf