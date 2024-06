Kinh tế Cục Thuế Nghệ An đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký kinh doanh 2 doanh nghiệp bất động sản Theo tin từ Cục Thuế, Cục Thuế tỉnh Nghệ An vừa có văn bản đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với 2 công ty bất động sản vì hành vi chây ỳ nghĩa vụ thuế.

Cụ thể, tại Văn bản số 2947/CT-QLT ngày 30/5/2024, Cục Thuế Nghệ An đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An căn cứ Luật quản lý thuế năm 2019, Nghị định số 126/2020/CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; căn cứ tình hình chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của Công ty TNHH Bất động sản Long Cường; mã số thuế 2902059598 tại địa chỉ nhà ông Bùi Đăng Cường (khối 4, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu) tiến hành thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty này.

Văn bản đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Công ty TNHH Bất động sản Long Cường của Cục Thuế Nghệ An. Ảnh Tư liệu Cục thuế Nghệ An

Tương tự, tại Văn bản số 2948/CT-QLN ngày 30/5/2024, Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An cũng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ Luật quản lý thuế và Nghị định liên quan và tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế của Công ty TNHH Lam Giang; mã số thuế 2902093052 có địa chỉ tại số 39, đường Lê Văn Hưu, phường Trường Thi, TP Vinh để thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Công ty TNHH Bất động sản Lam Giang.

Văn bản đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký của Cục Thuế Nghệ An đối với Công ty TNHH Lam Giang ở phường Trường Thi, TP Vinh. Ảnh Cục Thuế Nghệ An cung cấp.

Lý do đề nghị thu hồi là cả 2 công ty nói trên đều nợ tiền thuế chây ỳ. Trước khi có thông báo này, Cơ quan thuế đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật nhưng vẫn không thu hồi được tiền thuế nợ.

Các hoạt động môi giới bất động sản không qua sàn và không công khai minh bạch để trốn thuế gây thất thoát cho ngân sách. Ảnh minh họa của Nguyễn Hải

Cục Thuế tỉnh cũng đã thông báo Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký đối với Công ty TNHH Bất động sản Long Cường và Công ty TNHH Bất động sản Lam Giang. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thu hồi của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo trình tự, thủ tục quy định hoặc thông báo cho Cục Thuế Nghệ An về lý do không thu hồi./.