Cục Thuế Nghệ An triển khai nhiệm vụ giải pháp công tác thuế năm 2022

(Baonghean.vn) - Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long, tỉnh Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm đồng hành của các cơ quan báo chí tuyên truyền, thông tin kịp thời các kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.