Cụm thi đua Liên đoàn Lao động các tỉnh Bắc Trung Bộ sơ kết 6 tháng đầu năm

Xác định vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ là nhiệm vụ hàng đầu, các cấp công đoàn 6 tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện. Cụ thể, các đơn vị đã tham mưu, góp ý, đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến người lao động; quan tâm đến việc nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam về đóng góp Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch Covid-19, các cấp công đoàn đã vận động ủng hộ bằng tinh nhắn, ngày lương; trao tặng hơn 150.000 khẩu trang y tế, 30.000 kính chắn giọt bắn; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm và tham gia phục vụ tại khu cách ly với tổng giá trị trên 80 tỷ đồng...



Về hoạt động tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và công nhân viên chức lao động được các cấp công đoàn triển khai quyết liệt và đạt kết quả tốt trên cả 4 nội dung trọng tâm: Quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Phổ biến các chế độ, chính sách đối với đoàn viên, CNVCLĐ; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hướng về kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

6 tháng đầu năm năm 2021, Nghệ An có thêm 14 chương trình phúc lợi mới được ký kết. Ảnh: Tư liệu

Đặc biệt, LĐLĐ Nghệ An dẫn đầu cả nước trong “Chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”. Thông qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân được tặng các phần thưởng cao quý về thành tích hoạt động công đoàn.

NHIỀU CÁCH LÀM HAY CẦN PHÁT HUY

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tham mưu chương trình phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam với Tỉnh ủy Nghệ An. Theo đó, Nghệ An là đơn vị cấp tỉnh đầu tiên trên toàn quốc được ký kết chương trình phối hợp này và LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã mất hơn 1 năm trời nghiên cứu, chuẩn bị nội dung để tham mưu cho cho chương trình này. Từ 5 nhóm nội dung phối hợp hoạt động giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã và sẽ tiếp tục làm việc với cấp ủy các huyện, thành, thị trong thời gian tới.

Cũng trong chia sẻ của mình, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền trong hoạt động công đoàn và chia sẻ nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả mà LĐLĐ tỉnh Nghệ An đang áp dụng.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kha Văn Tám chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: D.T Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm hoạt động trong công tác tài chính, chăm lo đời sống cho người lao động, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, công tác phòng, chống dịch Covid-19...



Bên cạnh đó, các đơn vị cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Từ những khó khăn trên, đại diện các đơn vị cũng đã có nhiều ý kiến kiến nghị lên Tổng LĐLĐ Việt Nam những vấn đề liên quan đến thể chế, công tác nhân sự, công tác tuyên truyền, giáo dục, quy chế về quản lý các nhà văn hóa, các trường nghề; thi đua khen thưởng, chính sách và pháp lệnh cho người lao động trong doanh nghiệp...

Bên cạnh việc tuyên truyền trên trang TTĐT của công đoàn, trên các cơ quan báo chí, LĐLĐ tỉnh Nghệ An cũng đã tận dụng tối đa hiệu quả của mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Dự báo tình hình trong nước cũng như trên thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, thời gian tới, LĐLĐ 6 tỉnh Bắc Trung Bộ quyết tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai đồng bộ các giải pháp, khắc phục mọi khó khăn, nhất là các khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, các phong trào thi đua trong CNVCLĐ; tập trung chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ; phối hợp triển khai gói hỗ trợ của Chính phủ đối với doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19...