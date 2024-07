Pháp luật Cụm thi đua số 6 (Bộ Công an): Chủ động, sáng tạo trong phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc' Sáng 12/7, tại Công an tỉnh Nghệ An, Cụm thi đua số 6 (Bộ Công an) gồm Công an các tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2024.

Trước khi diễn ra hội nghị, đoàn công tác của Cụm thi đua số 6 đã dâng hương, dâng hoa lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn và Quảng trường Hồ Chí Minh tại thành phố Vinh (Nghệ An). Ảnh: Quỳnh Trang

Nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao

Tại hội nghị, đại diện Cụm thi đua số 6 thông qua báo cáo kết quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2024.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và Đại tá Nguyễn Quang Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Vương Linh

Theo đó, phong trào thi đua của cụm diễn ra sôi nổi, đi vào trọng tâm, thực chất, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác và các đợt thi đua cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nhiều chỉ tiêu công tác đạt và vượt so với chỉ tiêu được giao.

Công an các đơn vị trong cụm cũng đã phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt có tính lan tỏa cao. Qua đó, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Minh Khôi

Cũng chính từ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Công an 5 tỉnh trong cụm đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh Quốc gia, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm từ sớm, từ xa, bảo đảm tốt an ninh, trật tự trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu trọng điểm, không xảy ra đột xuất, bất ngờ và các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2023, kết quả điều tra khám phá án đạt tỷ lệ cao (đều đạt 80% trở lên); Đấu tranh triệt xóa được nhiều chuyên án lớn về hình sự, kinh tế được Bộ Công an biểu dương, khen thưởng.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Quỳnh Trang

“ Riêng đối với Công an tỉnh Nghệ An, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 6 tháng đầu năm 2024, toàn lực lượng đã đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với nhiều nội dung, biện pháp thiết thực, hiệu quả. Nổi bật là: Công an Nghệ An đã tập trung tham mưu, nắm tình hình, giải quyết tốt các vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia; đảm bảo an ninh các dự án trọng điểm, giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện, đem lại bình yên trên địa bàn. Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, đã đấu tranh, làm rõ 401 vụ án phạm tội về trật tự xã hội, bắt giữ 1.799 đối tượng (đạt 93% án rất nghiêm trọng, 100% án đặc biệt nghiêm trọng); tập trung đấu tranh xử lý 49 vụ, 349 bị can phạm tội công nghệ cao, làm rõ số tiền chiếm đoạt và đánh bạc hơn 450 tỷ đồng. Đặc biệt, với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, Công an tỉnh đã chỉ đạo điều tra làm rõ nhiều vụ án, khởi tố nhiều bị can là lãnh đạo cốt cán các địa phương phạm tội về chức vụ.

Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Khôi

Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác và phục vụ nhân dân

Tại hội nghị, đại diện Công an các tỉnh đã thảo luận, trao đổi nhiều kinh nghiệm, cách làm hay trong triển khai thực hiện phong trào thi đua và thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Đại tá Nguyễn Quang Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trao đổi tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” Cụm số 6. Ảnh: Quỳnh Trang

Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ cụ thể như: Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Công an và giao ước thi đua của Cụm số 6 để tập trung các giải pháp thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trên các lĩnh vực công tác. Quyết tâm phấn đấu vượt các chỉ tiêu công tác năm 2024 được Bộ Công an giao đảm bảo ổn định an ninh, trật tự trong mọi tình huống.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030…

Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị (Bộ Công an) phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Minh Khôi

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Thị Thúy Thanh - Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị (Bộ Công an) ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của các đơn vị trong Cụm thi đua số 6.

Đồng thời, đề nghị Công an các tỉnh tiếp tục triển khai toàn diện phong trào thi đua bảo đảm thiết thực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương để phòng ngừa cán bộ, chiến sĩ sai phạm và nâng cao tác phong, tinh thần trách nhiệm trong công tác và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.