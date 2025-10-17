Pháp luật Cụm thi đua số IV Tòa án nhân dân tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025 Sáng 17/10, tại Nghệ An, Cụm thi đua số IV Tòa án nhân dân (gồm các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Quảng Trị) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; đại diện Tòa án nhân dân tối cao; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các Tòa án trong Cụm thi đua số IV.

Thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng xét xử

Năm 2025, các đơn vị trong cụm đã triển khai toàn diện, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành và tình hình thực tiễn tại địa phương. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thi đua, khen thưởng được thực hiện bài bản, đồng bộ; hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp có sự đổi mới rõ nét.

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: PV

Từ ngày 01/10/2024 đến ngày 30/9/2025, các Tòa án trong cụm đã thụ lý 56.756 vụ, việc; đã giải quyết, xét xử 54.683 vụ, việc các loại, đạt tỷ lệ 96,3%. Trong đó, Tòa án cấp tỉnh giải quyết 7.380/7.906 vụ, việc (đạt 93,3%), Tòa án cấp khu vực giải quyết 47.303/48.850 vụ, việc (đạt 96%). Nhiều đơn vị vượt chỉ tiêu được giao.

Chất lượng giải quyết, xét xử tiếp tục được nâng lên. Tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán chỉ chiếm 0,48% trong tổng số vụ án đã giải quyết (261 vụ/54.683 vụ), thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ quy định. Đặc biệt, một số Tòa án cấp khu vực không có án bị hủy, sửa.

Công tác khen thưởng có chuyển biến tích cực, chất lượng bình xét được nâng lên, đảm bảo đúng người, đúng việc, khắc phục tình trạng khen thưởng dàn trải, hình thức. Việc sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua được tiến hành kịp thời, góp phần biểu dương, lan tỏa các điển hình tiên tiến.

Một phiên tòa trực tuyến do Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức. Ảnh tư liệu: Hoài Thu

Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2026, các đơn vị trong Cụm xác định tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” gắn với phương châm hành động “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Thi đua gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về xây dựng Đảng.

Cụm thi đua tập trung đổi mới nội dung, hình thức thi đua theo hướng cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành; khuyến khích các mô hình sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế. Công tác thi đua hướng mạnh về cơ sở, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá kết quả.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xét xử, hạn chế thấp nhất án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan; đảm bảo tất cả các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật đều được thi hành nghiêm túc. Đẩy mạnh tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, xét xử trực tuyến, công bố bản án trên Cổng thông tin điện tử Tòa án theo đúng quy định.

Năm 2026 cũng là năm trọng điểm đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử theo các Nghị quyết, chỉ đạo của Tòa án nhân dân tối cao. Các đơn vị tiếp tục khai thác hiệu quả phần mềm Trợ lý ảo, số hóa hồ sơ, ứng dụng công nghệ vào quá trình xét xử, giải quyết án.

Cùng với đó, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng các tập thể nhỏ, cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ, bảo đảm công bằng, minh bạch trong thi đua khen thưởng.

Tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, nâng cao chất lượng xét xử

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số IV đã tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đã ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua số IV năm 2025.

Đồng chí đánh giá cao sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của các tỉnh trong Cụm: kinh tế duy trì tăng trưởng khá; diện mạo đô thị và nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại; đời sống nhân dân từng bước được nâng cao rõ rệt; quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được đảm bảo; khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được củng cố vững chắc.

Đồng chí cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành Tòa án trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong bối cảnh sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn. Qua theo dõi, đồng chí đánh giá cao những chuyển biến tích cực trong hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm công bằng, lẽ phải cho nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu nhiệt liệt biểu dương và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Tòa án nhân dân của 5 tỉnh trong Cụm thi đua số IV về những thành tích đã đạt được. Đồng thời, tin tưởng, trong thời gian tới, Cụm thi đua số IV sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tư pháp.

Các đơn vị trong cụm thống nhất nội dung và ký kết giao ước thi đua năm 2026. Ảnh: PV

Các đơn vị trong cụm đã thống nhất nội dung và ký kết giao ước thi đua năm 2026, thể hiện quyết tâm tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.