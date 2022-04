Cụm trang trại bò sữa TH: Nơi công nghệ đầu cuối thế giới 'nâng bước' nền nông nghiệp xanh

Tiên phong ứng dụng công nghệ cao

Theo nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, với việc tự chủ mọi khâu trong quy trình sản xuất khép kín, TH – đơn vị sở hữu thương hiệu TH true MILK – thể hiện được lợi thế là một trong số ít các doanh nghiệp sữa luôn chủ động đảm bảo chuỗi sản xuất, nguồn cung và đầu ra cho sản phẩm.

Tư duy phát triển bền vững và các giá trị cốt lõi “Hoàn toàn từ thiên nhiên”, “Thân thiện với môi trường” cùng việc ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 4.0 kết hợp với trí tuệ Việt, tài nguyên thiên nhiên Việt đã góp phần giúp Tập đoàn TH giữ mức tăng trưởng hai con số ngay cả trong thời gian đại dịch, liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm mới tốt cho sức khỏe, phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Việc tự chủ chuỗi cung ứng giúp Tập đoàn TH giữ mức tăng trưởng hai con số trong mùa dịch. Ảnh: P.V

Báo cáo gần đây nhất của ngành sữa cho thấy, thị phần của TH true MILK trong phân khúc sữa tươi hiện chiếm khoảng 45%, đồng thời tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu với tổng nhận biết của người tiêu dùng với thương hiệu là 100%.



“Đại sứ nông nghiệp xanh”

Kể từ khi ra mắt người tiêu dùng năm 2010, với triết lý xuyên suốt “Trân quý Mẹ Thiên nhiên, người sẽ cho mình tất thảy”, hơn 10 năm qua, Tập đoàn TH không ngừng tiên phong thúc đẩy nền nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ Việt Nam.

Đến nay, Tập đoàn TH đã sở hữu trang trại được Liên minh Kỷ lục Thế giới (World Records Union) chứng nhận là “Cụm trang trại tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình sản xuất khép kín quy mô lớn nhất thế giới”, tổng đàn bò quản lý và khai thác sữa tiệm cận 70.000 con, sản lượng sữa tươi bình quân cung ứng cho thị trường của mỗi cô bò tại trang trại TH đạt mức 34 lít mỗi ngày, tương đương hơn 10.000 lít mỗi chu kỳ, cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Những hệ thống quản trị sản xuất tiên tiến hàng đầu thế giới được đưa vào vận hành như: Quy trình chăn nuôi, quản lý đàn bò, chuồng trại sử dụng hệ thống quản lý bò sữa tiên tiến Afimilk (Israel); Quy trình quản lý dịch bệnh, thú y của New Zealand; Hệ thống phần mềm kiểm soát phối trộn, lập khẩu phần thức ăn (One One, DNS), Quy trình, thiết bị xử lý nước, chất thải của Nhật, Israel, Hà Lan;…

Tập đoàn TH tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới vào quy trình sản xuất chăn nuôi. Ảnh: P.V

“Tập đoàn TH chúng tôi hướng đến một nền kinh tế tuần hoàn, một nền kinh tế xanh và một nền nông nghiệp sạch, hữu cơ trên con đường phát triển bền vững mà cả thế giới đều đang hướng tới”. Bà Thái Hương – Nhà Sáng lập Tập đoàn TH TH cũng chính là trang trại đầu tiên tại Việt Nam thực hiện chuyển đổi đồng cỏ, đàn bò sang chăn nuôi organic (hữu cơ) để sản xuất sữa tươi organic theo tiêu chuẩn Châu Âu. Quy trình “organic hóa” một cách bài bản đối với đàn bò sữa nuôi tại đồng đất Việt Nam được thực hiện ngay từ năm 2015 và đến giữa 2017, sau những nỗ lực bền bỉ, Control Union – đơn vị chứng nhận hữu cơ uy tín trên thế giới đã cấp giấy chứng nhận châu Âu EC 834-2007, EC 889-2008 cho trang trại bò sữa hữu cơ của TH. Điều này xác nhận TH đáp ứng các tiêu chuẩn hữu cơ trên toàn bộ chuỗi sản xuất từ giống bò, nguồn thức ăn, nguồn nước đến các điều kiện tự nhiên như khí hậu, môi trường.

“TH là điển hình cho việc phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam. Đây cũng chính là hướng đi của ngành Nông nghiệp trong tương lai, khi chúng ta phát triển bằng cách xây dựng chuỗi giá trị bền vững, hướng đến bảo vệ môi trường và ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật cao để cung cấp những thực phẩm thiên nhiên, an toàn nhất cho người tiêu dùng”, đại diện Control Union đánh giá.

Thương hiệu sữa TH true MILK đạt tiêu chuẩn quốc tế, thúc đẩy nền nông nghiệp xanh tại Việt Nam. Ảnh: P.V

Sự xuất hiện của TH đã thúc đẩy các doanh nghiệp khác cùng chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tươi, góp phần giảm tỷ lệ sữa nước chế biến từ sữa bột pha lại trên thị trường từ 92% năm 2008 xuống còn 45,8% vào năm 2021, và tỷ lệ này được dự báo sẽ còn giảm mạnh trong những năm tới.



Từ thành công ở điểm đầu “thủ phủ bò sữa” Nghệ An, các trang trại chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao của Tập đoàn TH đang được mở rộng tới nhiều tỉnh, thành trong cả nước, từ Thanh Hóa, Kon Tum, Phú Yên, An Giang… tới các tỉnh vành đai biên giới phía Bắc như Hà Giang, Cao Bằng. Với việc phát triển các trang trại công nghệ cao trên cả nước và tạo dựng nền sản xuất xanh, sạch, an toàn, Tập đoàn TH mong muốn người tiêu dùng Việt Nam được tiếp cận các sản phẩm sữa tươi sạch giàu dinh dưỡng với tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.