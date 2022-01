Cùng phối hợp để chăm lo tốt hơn cho người lao động

NHỮNG LỢI ÍCH THIẾT THỰC

Trước khi chương trình phối hợp được ký kết, nhiều đơn vị công đoàn đã làm rất tốt công tác phối hợp với chính quyền trong triển khai hoạt động của tổ chức. Điều này không chỉ đem lại những kết quả tích cực cho cả đôi bên mà còn thêm nhiều lợi ích cho đoàn viên, người lao động.

Có được sự hỗ trợ của chính quyền, LĐLĐ huyện Thanh Chương đã triển khai được nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Ảnh: P.V

LĐLĐ huyện Thanh Chương là một ví dụ tiêu biểu cho công tác phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức công đoàn và chính quyền địa phương. Để khắc phục những khó khăn khách quan do số lượng doanh nghiệp ít, quy mô nhỏ lẻ, LĐLĐ huyện đã tranh thủ sự ủng hộ, chung tay từ chính quyền, chuyên môn, các đơn vị, cá nhân, từ đó làm nên những chương trình có sức hút, sức lan tỏa nhằm chăm lo cho lợi ích đoàn viên, người lao động. Từ 5 cán bộ công đoàn, LĐLĐ huyện Thanh Chương đã mở rộng các mối quan hệ, kêu gọi sự tham gia của những thành viên thuộc các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn, huy động thêm nguồn kinh phí trong tổ chức hoạt động. Trong Tháng Công nhân 2021, LĐLĐ huyện đã huy động được 40 triệu đồng từ sự ủng hộ của UBND huyện Thanh Chương, 80 triệu đồng từ các doanh nghiệp. Hơn hết, sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn cho hoạt động của tổ chức công đoàn tại huyện Thanh Chương mang tính thường xuyên, liên tục trong nhiều năm và ngày càng quy mô.

Chia sẻ về điều này, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Chương Lê Đình Thọ cho biết: “Yếu tố quyết định trong việc kêu gọi ủng hộ chính là mình phải thể hiện được năng lực của cán bộ, hiệu quả của hoạt động, uy tín của tổ chức. Cán bộ công đoàn cần nhìn nhận rõ tầm quan trọng quả chương trình phối hợp để có thái độ trân trọng, tôn vinh với những tổ chức, cá nhân ủng hộ mình, tăng cường mở rộng các mối quan hệ và nhiệt tình, trách nhiệm trong các hoạt động đoàn thể khác. Đồng thời, công đoàn cũng cần kịp thời hỗ trợ ngược lại cho chính quyền và doanh nghiệp bất cứ khi nào có thể”.

LĐLĐ huyện Thanh Chương tổ chức chương trình “Tết Sum vầy – Xuân Bình An” tại Công ty cổ phần tập đoàn quốc tế ABC - Chi nhánh Nghệ An. Ảnh: P.V

Từ sự đồng lòng, ủng hộ của chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn, hoạt động của tổ chức công đoàn tại huyện Thanh Chương đã đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người lao động. Sự phối hợp trên cũng đã góp phần giúp LĐLĐ huyện Thanh Chương trở thành 1 trong 6 đơn vị xuất sắc của LĐLĐ tỉnh Nghệ An trong năm 2021.

Tương tự, tại huyện Yên Thành, màu áo xanh của tổ chức công đoàn không chỉ là hình ảnh gần gũi với công nhân lao động mà còn là hình ảnh quen thuộc với người dân, với các cơ quan ban ngành và các cấp chính quyền. Chia sẻ về điều này, Chủ tịch LĐLĐ huyện Nguyễn Đức Hồng cho biết: “Hoạt động công đoàn huyện luôn bám sát mục tiêu Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết, chương trình công tác của Công đoàn cấp trên, thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, xây dựng được mối quan hệ phối hợp với chính quyền, chuyên môn và các tổ chức trong hệ thống chính trị các ngành, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị để thực hiện nhiệm vụ đề ra”.

Chương trình "Tết Sum vầy - Xuân Bình An" Nhâm Dần 2022 của LĐLĐ huyện Yên Thành có sự tham gia của MTTQ huyện và Ban Dân vận Huyện ủy. Ảnh: P.V Tất cả các sự kiện mà LĐLĐ huyện Yên Thành tổ chức đều được đánh giá cao về quy mô, có sự tham gia của lãnh đạo địa phương, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, công đoàn cấp trên, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, chuyên môn và các cấp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động. Nhờ vậy mà vị thế của tổ chức công đoàn tại Yên Thành ngày càng được nâng cao.



NHIỀU CƠ HỘI MỞ RA

Trước những lợi ích, cơ hội từ chương trình phối hợp giữa Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh với Ban Thường vụ huyện, ngành, nhiều ý kiến bày tỏ sự đồng thuận và tin tưởng vào những kết quả tốt đẹp trong tương lai.

Ông Nguyễn Tất Hoài Hiệp - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đô Lương cho biết: Vừa qua, Thường trực Huyện ủy đã giao Ban Tuyên giáo phối hợp với LĐLĐ huyện tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức công đoàn trong tình hình mới, xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết nhằm tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, chú trọng tuyên truyền rộng rãi về Nghị quyết. Bên cạnh đó, huyện ủy cũng tăng cường phối hợp để thực hiện tốt Quyết định số 5155-QĐ/TU của Tỉnh ủy về phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thời gian tới cần có sự quan tâm hơn trong việc trao đổi thông tin 2 chiều giữa Thường trực Huyện ủy với Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đề ra, lưu ý hơn về chế độ chính sách và lợi ích chính đáng của người lao động, ủng hộ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và tạo điều kiện để công đoàn phát động các phong trào thi đua yêu nước có hiệu quả.

Ông Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Huyện ủy Con Cuông nhấn mạnh, công đoàn có vai trò nòng cốt đối với tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc. Ảnh: D.T

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Huyện ủy Con Cuông, nhấn mạnh: “Quy mô hoạt động của Công đoàn huyện miền núi Con Cuông không lớn nhưng hoạt động của tổ chức công đoàn vẫn rất sôi nổi, góp phần ổn định tinh thần, tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong sự phát triển ổn định của huyện. Ngoài ra, công đoàn đã vào cuộc rất tốt trong việc tuyên truyền để đoàn viên, người lao động giữ gìn bản sắc của đồng bào dân tộc, lan tỏa các lễ hội truyền thống. Ban Thường vụ Huyện ủy luôn xem công đoàn có vai trò nòng cốt đối với tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc. Tổ chức Công đoàn cũng luôn có sự hiệp thương trao đổi với Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ. Chúng tôi hy vọng chương trình phối hợp sẽ tạo nên sự thống nhất, gắn kết hơn nữa trong thời gian tới”.

Đại diện cho Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tham dự Hội nghị và ký kết quy chế phối hợp, đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An đánh giá cao những đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động của Công đoàn Nghệ An trong thời gian qua. Công đoàn Nghệ An đã làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, đồng thời lan tỏa được sự chăm lo đó đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng chí nhấn mạnh việc phối hợp để cùng quán triệt sâu rộng 5 quan điểm của Bộ Chính trị trong Nghị quyết 02 về đổi mới tổ chức công đoàn và đề nghị LĐLĐ tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo việc phối hợp triển khai các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Chương trình phối hợp giữa Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh với Ban Thường vụ huyện, ngành sẽ góp phần quan trọng trong thực hiện Nghị quyết 02 về đổi mới tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Ảnh: D.T

Ghi nhận sự tích cực, quyết liệt trong công tác đổi mới hoạt động của LĐLĐ tỉnh Nghệ An, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cho rằng: “Sự có mặt của tất cả các đồng chí Thường trực huyện, thành, thị ủy tại chương trình phối hợp đã chứng minh cho sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp Công đoàn Nghệ An với các cấp ủy Đảng. Từ sự thống nhất này sẽ giúp cho hai bên ký kết triển khai quy chế phối hợp bài bản, nhịp nhàng và hiệu quả”.