Cunha có phải Cantona mới của MU dưới thời Amorim? CEO Omar Berrada ví Matheus Cunha với Eric Cantona không chỉ vì kỹ thuật. Từ chuỗi 8 trận tịt ngòi đến các va chạm kỷ luật, bài toán của Ruben Amorim là biến cảm hứng thành kỷ luật.

Omar Berrada không nhắc đến Eric Cantona để lấy lòng người hâm mộ. Khi ông so sánh Matheus Cunha với biểu tượng của Old Trafford, đó là phép liên tưởng về ảnh hưởng và khí chất: một cầu thủ có thể làm bùng nổ trận đấu chỉ bằng một cú chạm, nhưng cũng có thể tự đẩy mình (và đội bóng) vào khủng hoảng nếu không làm chủ được cảm xúc. Ở thời điểm Cunha đã trải qua 8 trận cho Manchester United mà chưa ghi bàn, câu hỏi thực tế hơn cả là: Ruben Amorim sẽ dẫn dắt ngọn lửa ấy theo hướng nào?

Ngọn lửa sáng tạo: điểm giao nhau của Cantona và Cunha

Eric Cantona từng là nhịp đập của Manchester United đầu kỷ nguyên Premier League: những pha chích mũi giày, xoay compa, giật gót khó đoán và thần thái khiến đồng đội chơi theo nhịp của anh mỗi khi bước ra Old Trafford.

Cunha, xuất thân từ Brazil và lớn lên cùng futsal, sở hữu thứ mềm mại tương tự. Trong mùa 2024/25 tại Wolves, anh là trung tâm của các pha tấn công mang tính ngẫu hứng: dám rê, dám bứt tốc, dám tạo đột biến nơi phần lớn tiền đạo chọn an toàn. Sự hiện diện của anh gieo vào khán đài cảm giác “điều gì đó sắp xảy ra” – cảm giác Cantona từng tạo dựng ở Nhà hát của những giấc mơ.

Ranh giới mỏng giữa thiên tài và hỗn loạn

Vấn đề không nằm ở tài năng mà ở khả năng kiểm soát nó. Ngày 14/12/2024, trong trận thua Ipswich Town, Cunha bị FA phạt 80.000 bảng và treo giò 2 trận sau khi vung tay vào đầu một nhân viên đối phương và giật kính của người này. Chưa đầy hai tháng sau, ở vòng 1/8 FA Cup gặp Bournemouth, anh mất kiểm soát với chuỗi hành vi bạo lực: vung tay vào mặt Milos Kerkez, tung cú đá khi đối thủ đã ngã rồi húc đầu liên tiếp – được mô tả là “cơn thịnh nộ không thể kiềm chế”.

Ba thập kỷ trước, Cantona cũng có khoảnh khắc định nghĩa sự nghiệp với cú đá kiểu kung-fu vào cổ động viên Crystal Palace năm 1995, dẫn tới án treo giò 9 tháng. Điều làm nên sự khác biệt là cách anh đứng dậy: xin lỗi, chấp nhận kỷ luật, rồi trở lại mùa 1995/96 với 19 bàn, đưa MU vô địch Premier League và FA Cup.

Cantona anh 1

Cantona anh 2

Bảng tóm tắt các mốc kỷ luật và phản ứng

Sự kiện Thời điểm Kết quả/Hệ quả Cunha va chạm với nhân viên đối phương (Ipswich Town) 14/12/2024 Phạt 80.000 bảng, treo giò 2 trận Cunha bạo lực với Milos Kerkez (Bournemouth, FA Cup vòng 1/8) Đầu năm 2025 Bị mô tả là “cơn thịnh nộ không thể kiềm chế” Cantona đá vào CĐV Crystal Palace 1995 Treo giò 9 tháng Cantona trở lại sau án phạt Mùa 1995/96 19 bàn, MU vô địch Premier League và FA Cup

Bài toán của Ruben Amorim: tự do trong khuôn khổ

Sir Alex Ferguson từng xử lý Cantona bằng một công thức đơn giản mà khó: cho tự do có trách nhiệm. Không dập tắt bản ngã nghệ sĩ, nhưng đặt ra ranh giới và buộc cầu thủ chịu trách nhiệm cho hệ quả trên sân.

Amorim đối diện thách thức tương tự. Với Cunha – người đang khát bàn sau 8 trận cho MU – rủi ro xuất hiện khi sự nôn nóng biến thành hành động bốc đồng. Lời giải không phải là “trói” cầu thủ vào nguyên tắc khô cứng, mà là xây dựng kỷ luật cảm xúc: quản trị cao trào trong các tình huống xung đột, định nghĩa rõ ràng những hành vi không thể chấp nhận và trao đổi trực diện về trách nhiệm tập thể.

Đổi lại, anh cần được bảo vệ để phát huy năng lượng sáng tạo đúng chỗ: những khoảnh khắc bứt tốc, pha xử lý một chạm, cú rê bóng mạo hiểm ở khu vực phù hợp. Đó là cách biến cảm hứng thành sản lượng ổn định – như Cantona từng làm sau khi trở lại.

Chỉ dấu và thước đo tiến bộ

Hiệu suất: chấm dứt chuỗi 8 trận tịt ngòi và duy trì tính đều đặn ở các chỉ số đầu ra (bàn thắng, kiến tạo).

Kỷ luật: không tái diễn hành vi dẫn tới án phạt như ngày 14/12/2024 hay trận Bournemouth.

Ảnh hưởng lối chơi: khả năng kéo nhịp cho toàn đội – điều Cantona từng làm – thay vì chỉ tạo highlight cá nhân.

Tác động với MU: triết lý phía sau ví von của Berrada

Khi nói “Cunha là Cantona của thời hiện đại”, Berrada không chỉ nói về bóng đá đẹp. Ông nói về một triết lý: MU cần những cá tính dám khác biệt để định hình bản sắc thi đấu. Nhưng để ánh lửa ấy soi sáng chứ không thiêu đốt, Amorim phải làm điều Ferguson từng làm: dạy thiên tài biết kỷ luật, dạy kẻ nổi loạn biết trách nhiệm. Nếu thành công, MU không chỉ có thêm bàn thắng, mà còn tìm thấy thủ lĩnh cảm hứng cho cả một thế hệ mới tại Old Trafford.