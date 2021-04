Cuộc đời bi kịch của người đàn ông giết vợ rồi tự sát ở Nghệ An

Tang thương ở xóm nghèo

Ngày 15/4, hàng xóm, họ hàng đã hoàn tất việc chôn cất cho anh Thái Bá Tâm (49 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Thị Đại (57 tuổi, trú tại xóm Đội Cung 1, xã Kỳ Sơn, Tân Kỳ). Dù không tổ chức giải phẫu tử thi (theo yêu cầu của thân nhân) nhưng Công an tỉnh Nghệ An nhận định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm mà có thể do tình trạng hoang tưởng, trầm cảm của người chồng dẫn đến thảm kịch.

Được đưa vào trong nhà bác ruột để điều trị do dư chấn tâm lý, đến giờ em Thái Thị Duyên - 18 tuổi, con gái đầu của anh Tâm, chị Đại vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Bạn bè cùng lớp, hàng xóm tập trung ngồi quanh giường để chờ Duyên tỉnh lại. Nhưng sáng nay, khi vừa mở mắt ra cô học trò ngây dại vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình. Liên tục hỏi bạn bè "chuyện gì đang xảy ra".

Nhà anh Tâm, chị Đại nằm sâu trong xóm nhỏ. Ảnh: TH Xóm Đội Cung 1 nằm trên con đường xuyên qua các xã miền Tây Nghệ An. Đây là vùng quê nghèo khó, người dân đa phần túa đi khắp nơi để làm thuê bởi đất đai quê hương cằn cỗi. Cũng như nhiều người khác ở xóm nghèo này, cách đây 3 năm, cha của Duyên cắm sổ đỏ lấy lộ phí lên đường qua châu Phi đi làm thợ hồ. Đầu năm 2021, anh Tâm trở về nhà sau khi hoàn thành cách ly dịch Covid-19.



Ông Thái Bá Hùng - anh ruột của anh Tâm kể rằng từ ngày từ nước ngoài về, anh Tâm có dấu hiệu trầm cảm, thần kinh không ổn định. Khi lên bệnh viện Tân Kỳ, các bác sĩ khuyên ở lại điều trị nhưng vì sợ tốn kém nên anh Tâm về điều trị tại nhà. Thời gian gần đây, anh bắt đầu phát bệnh nặng hơn. Tâm thường xuyên dậy đi lục lọi đồ đạc giữa đêm, nói lảm nhảm, tâm lý bất an, hay sợ hãi vô cớ và lúc nào anh cũng dắt con dao bên hông vì “sợ có người đe dọa giết mình”.

Khoảng 11h30 ngày 13/4, khi con gái đầu đi học về, vừa bước vào nhà thì đã thấy mẹ nằm bất động trên vũng máu. Chạy đi gọi cha nhưng không thấy, Duyên ra giếng thì thấy cha đã treo thòng lọng hai chân, máu đỏ tràn khắp thành giếng.

Hàng xóm, người thân vừa tổ chức mai táng xong cho vợ chồng anh Tâm. Ảnh: TH Duyên hoảng loạn, ôm chặt lấy mẹ rồi gào thét trong tuyệt vọng, máu chảy lan đỏ cả bộ quần áo học trò của cô bé tuổi 18. Hàng xóm qua thì mọi thứ đã quá trễ. Một gia đình nhỏ vốn yên ấm, sống chưa một lần lớn tiếng với xóm giềng đã rơi vào thảm kịch trong sự bàng hoàng, không lời giải đáp đối với tất cả mọi người.



Duyên vẫn nằm trong căn giường sau 2 ngày mất cha, mẹ. Cú sốc nặng đã làm em điên dại và mất trí nhớ tạm thời. Cô bé được bạn bè bón sữa, kể câu chuyện vui về lũ bạn, về buổi học hai hôm nay mà Duyên đã vắng mặt.

“Răng hai bựa ni em nỏ gọi được cho mẹ á! Mà mẹ cũng không thấy gọi cho em, nóng rọt quá! Cái điện thoại cũng không biết để ở mô mà không nhớ ra nữa”, Duyên vừa uống sữa vừa cười nói ngô nghê.

Tiếng khóc bỗng bật lên, một người bạn kế bên không kìm được lòng rồi bật dậy kéo cửa bước ra ngoài òa khóc. Không ai dám nói sự thật vì sợ cô bé sẽ phát điên. “Duyên là người sống nội tâm và rất tình cảm với mẹ. Sợ rằng sau cú sốc này cháu sẽ không vượt qua nổi”, Thái Thị Yến - chị họ của Duyên nói.

Bi kịch chồng bi kịch

Khi câu chuyện xót đau xảy ra với anh Tâm, chị Đại và hai đứa con đang tuổi ăn học, nhiều người biết hoàn cảnh của anh Tâm không khỏi ngậm ngùi cho người đàn ông một đời long đong, lận đận. Anh Tâm là con út trong gia đình có 7 người con, năm 1999 người đàn ông nhiều khổ đau này cũng từng một lần chịu nỗi đau trời thấu.

Khi đó, trong lúc đi đò cùng dân làng qua sông Con trồng ngô, chuyến đò định mệnh đã xoay cuồng trên dòng nước xiết và chìm xuống. Vợ anh Tâm là 1 trong 3 nạn nhân tử nạn. Xót xa hơn, lúc mất trong bụng người phụ nữ này mang thai đứa con tròn 6 tháng.

Nhưng bi kịch chưa dừng lại. Hai năm từ khi vợ đầu qua đời, đứa con trai - là giọt máu của anh và vợ cũng phát bệnh viêm não và bước theo mẹ. Nỗi đau thấu tận trời xanh. Tâm sống côi cút giữa cuộc đời, lấy thời gian làm liều thuốc dìu qua cơn đau dài.

Con trai anh Tâm cùng lúc mất cả bố lẫn mẹ. Ảnh: TH Năm 2002, anh Tâm được người quen mai mối và đến với chị Nguyễn Thị Đại - cô gái thôn quê ở xã Đại Sơn, huyện Đô Lương. Sau nhiều biến cố, gia đình mới đã làm anh Tâm nguôi ngoai. Hai vợ chồng sống với cha mẹ già ở xóm Đội Cung 2, xã Kỳ Sơn (Tân Kỳ), sinh được hai người con gồm Thái Thị Duyên (sinh năm 2003) và Thái Bá Nam (2004, hiện đang là học sinh lớp 11 Trường THPT Tân Kỳ).



Ông Thái Bá Thu - anh ruột của anh Tâm cho hay, đầu năm 2020, khi vẫn đang còn làm thuê ở châu Phi, trong lúc dỡ giàn giáo một công trình xây dựng, anh Tâm bị bê tông rơi trúng đầu, phải khâu 20 mũi. Vụ tai nạn đã làm anh ảnh hưởng phần não, nhưng vì nghĩ trở về quê sẽ không còn tiền nên anh gắng chịu đựng đau đớn để ở lại làm việc.

Đến trung tuần tháng 11/2020, anh Tâm nhận tin dữ từ gia đình: người cha của anh đột ngột qua đời sau cơn cảm nặng. Do thần kinh không ổn định, có dấu hiệu hoảng loạn nên anh Tâm được gia đình khuyên ở lại, chờ dịch Covid-19 ổn định thì bay về. Tới đầu 2021, sau thời gian cách ly dịch theo quy định, anh Tâm đã trở về nhà để điều trị bệnh, sống với vợ con. Quãng thời gian 3 năm lang thang xứ người chưa đủ trang trải hết nợ nần, nay gia đình thêm âu lo bởi di chứng của anh sau vụ tai nạn, người cha ruột của anh lại vừa qua đời nên ngôi nhà như u uẩn hơn.

“Buổi sáng định mệnh đó, Đại điện thoại và nói với tui rằng Tâm cầm dao dọa chém hết mọi người, la hét chạy quanh vườn đập phá đồ đạc. Tui hoảng quá bảo Đại chạy khỏi nhà để lánh nạn rồi chờ anh về. Một lúc sau thì thấy Đại gọi lại bảo anh Tâm đã bình tĩnh rồi, lúc khác đưa đi viện cũng được. Nào ngờ tới gần 12h trưa thì thấy cháu Duyên gọi điện nói rằng Tâm đã giết vợ rồi dùng dao đâm vào bụng mình, tự lấy dây buộc hai chân rồi gieo mình xuống giếng”, anh trai anh Tâm, ông Thái Bá Hùng nói trong đau đớn.

Anh Tâm và vợ mất đi để lại hai đứa con ngơ ngác trước tuổi vào đời. Ngôi nhà đã khó khăn nay lại gánh một lúc ba vòng khăn tang gồm anh Tâm, chị Đại và người cha của anh Tâm. Những ngày phía trước sẽ dài hơn mọi khổ hạnh khi Duyên sẽ hồi tỉnh và đối diện với sự thật. Nam - em trai của Duyên dù đang tỏ ra rất mạnh mẽ, nhưng có lẽ em chưa đủ chín chắn để biết những gì đang chờ đợi mình phía trước. “Em sẽ không ở với các bác, cũng sẽ không đi đâu cả mà ở đây coi sóc bàn thờ cho ông và cha, mẹ. Hai chị em sẽ nghỉ học để đi kiếm việc làm thuê, đong gạo nuôi nhau”, Nam nói.