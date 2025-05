Thể thao Cuộc đua trụ hạng V.League 2024/2025: Nóng từng giờ Những kết quả của vòng 21 V.League 2024/2025 đã khiến cho cuộc đua trụ hạng ngày càng nóng bỏng. Những bất lợi đang thuộc về Quy Nhơn Bình Định và Sông Lam Nghệ An.

Trong các trận đấu muộn của vòng 22 V.League 2024/2025, Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ giành chiến thắng 2-1 trước Thể Công Viettel và Becamex Bình Dương hòa không bàn thắng với Câu lạc bộ Quảng Nam. Những kết quả này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đua trụ hạng, nhất là tinh thần thi đấu của các đội bóng ở vòng 23.

Nói vậy bởi lẽ, trận thua của Thể Công Viettel đã mở ra cơ hội rất lớn cho Công an Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đua tranh vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Đội bóng ngành Quân đội chỉ hơn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1 điểm, hơn Công an Hà Nội 3 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận. Do đó, trận thua của Thể Công Viettel không khác gì 1 liều doping tinh thần cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Công an Hà Nội trong những lượt trận sắp tới.

Hoàng Anh Gia Lai thắng Thể Công Viettel giúp cuộc đua tốp 3 trở nên hấp dẫn hơn. Ảnh: VPF

Trong khi, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ gặp Sông Lam Nghệ An ở vòng 23 thì Công an Hà Nội sẽ gặp Quy Nhơn Bình Định ở trận đấu bù. Vì vậy, đây sẽ là điều bất lợi cho cả Sông Lam Nghệ An và Quy Nhơn Bình Định trong cuộc đua trụ hạng đầy khốc liệt này.

Đặc biệt là Quy Nhơn Bình Định, ở vòng 23 sắp tới, đội bóng đất Võ sẽ gặp chính Thể Công Viettel. Chắc chắn, đoàn quân của huấn luyện viên Popov không muốn lần thứ 2 liên tiếp bị mất điểm. Do đó, dù được thi đấu trên sân nhà, Quy Nhơn Bình Định vẫn lành ít dữ nhiều ở trận đấu sắp tới gặp đội bóng ngành Quân đội.

2 đội bóng còn lại là SHB Đà Nẵng và Câu lạc bộ Quảng Nam sẽ gặp nhau trong trận cầu sinh tử tại sân Tam Kỳ. Đội bóng sông Hàn đã có cú hích rất lớn trong cuộc đua trụ hạng khi thắng đối thủ trực tiếp Quy Nhơn Bình Định ở vòng đấu vừa qua. Đáng nói hơn là SHB Đà Nẵng đã "từ cõi chết trở về" khi thủ môn Bùi Tiến Dũng ghi bàn ở phút thứ 90+5 để nâng tỷ số lên 2-1. Những điều này không khác gì "liều thuốc tiên" cho đoàn quân của huấn luyện viên Lê Đức Tuấn giúp cho họ tự tin và hưng phấn hơn trong trận đấu sắp tới.

Khoảng cách giữa các đội trên bảng xếp hạng là rất mong manh. Ảnh: VPF

Trong khi đó, Câu lạc bộ Quảng Nam đã có trận thứ 6 liên tiếp không biết đến mùi thắng lợi (3 trận hòa và 3 trận thua). Vẫn là sự vô duyên đến từ các chân sút bên phía đội bóng xứ Quảng khiến cho họ không có được kết quả tốt. Chuỗi thành tích không tốt này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của các học trò huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn ở trận đấu sắp tới. Nếu để thua trong trận cầu 6 điểm này, Câu lạc bộ Quảng Nam sẽ lâm nguy như Quy Nhơn Bình Định và Sông Lam Nghệ An.

Có thể nói, cuộc đua trụ hạng V.League 2024/2025 đang rất căng thẳng và quyết liệt. Chỉ cần 1 chiến thắng hay 1 cú sẩy chân cũng sẽ khiến cho thứ hạng của các đội thay đổi chóng mặt. Đây chính là sự hấp dẫn mà V.League đem lại cho khán giả cả nước ở trong giai đoạn cuối của mùa giải.