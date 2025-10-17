Thứ Sáu, 17/10/2025
Quốc tế

Cuộc gặp ông Trump và ông Putin tại Hungary là đòn giáng mạnh vào châu Âu

Mỹ Nga 17/10/2025 10:02

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp phía Nga Vladimir Putin tại Hungary được xem là đòn giáng mạnh vào châu Âu.

trump và putin gặp nhau ở hungary
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska vào tháng 8. Ảnh: Reuters

Theo Telegraph ngày 17/10, Thủ tướng Hungary Viktor Orban thường bị chỉ trích là "đồng minh thân cận nhất" của Tổng thống Putin tại Liên minh châu Âu.

Ông Orban thường có quan điểm gay gắt và đối lập với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky, và chỉ trích các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt.

Thủ tướng Orban thậm chí được xem là "kỳ đà cản mũi" nơi các hội nghị thượng đỉnh về Ukraine thường kết thúc bằng việc tất cả các thành viên EU đồng ý, ngoại trừ Hungary.

Mối quan hệ giữa Thủ tướng Hungary và Tổng thống Ukraine từ lâu đã trở nên căng thẳng. Ông Orban cam kết sẽ ngăn cản Ukraine gia nhập EU và cáo buộc Kiev đàn áp cộng đồng người dân tộc thiểu số Hungary. Vào tháng 8, Ukraine đã tấn công đường ống dẫn dầu quan trọng của Nga tới Hungary.

Tuy nhiên, theo Telegraph, một điều quan trọng là Thủ tướng Orban chưa bao giờ tỏ ra bất hòa với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Orban là nhà lãnh đạo EU duy nhất ủng hộ ông Trump trước khi ông tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 2. Khi trở lại Nhà Trắng, một số chính sách mới của ông Trump được lấy cảm hứng từ Hungary.

Vậy nên, hội nghị thượng đỉnh của các siêu cường Mỹ - Nga lần này là một thành tựu to lớn đối với nhà lãnh đạo Hungary - một quốc gia nhỏ chỉ có 9,5 triệu dân.

Theo Telegraph, đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào những người trong EU đang hy vọng ông Orban có thể bị đánh bại trong các cuộc thăm dò tỷ lệ ủng hộ. Việc chọn Hungary làm nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh sẽ "làm mất đi nụ cười" trên khuôn mặt của EU.

Telegraph cho biết, khối này phần lớn bị gạt ra ngoài lề trong các cuộc đàm phán hòa bình ở Ukraine, cũng như vai trò phụ trong kế hoạch hòa bình ở Gaza.

Theo Telegraph
