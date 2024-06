Giải trí Cuộc sống của ca sĩ từng nhận cát-sê cả chục cây vàng lấy vợ kém 17 tuổi ra sao? Lam Trường nổi tiếng giai đoạn cuối thập niên 1990, đầu 2000 với loạt hit gắn liền với thanh xuân của khán giả.

Lam Trường sinh năm 1974 là người Việt gốc Hoa rất đam mê âm nhạc. "Ngay từ bé, tôi đã mê nghêu ngao những giai điệu nghe được trên sóng radio hay bắt gặp trên hè phố. Mặc dù không biết tiếng Anh, tôi vẫn có thể hát theo những bản nhạc ngoại quốc. Tôi chìm vào giấc ngủ nhanh nhất cũng nhờ âm thanh từ chiếc máy phát băng nhựa. Trong giấc mơ, tôi thấy mình được biểu diễn trên sân khấu", nam ca sĩ hồi tưởng.

Nam ca sĩ thần tượng thế hệ đầu tiên của nhạc Việt.

Tuy nhiên, Lam Trường lại sinh ra trong một gia đình lao động nghèo có tới 11 người con, không liên quan tới nghệ thuật nên không có cơ hội tiếp xúc và đào tạo về âm nhạc từ nhỏ. Mỗi ngày, khi màn đêm buông xuống, anh theo trẻ con cùng xóm đi bán kẹo ở các sân khấu ca nhạc. Nếu bạn bè tận dụng các đêm nhạc hội để kiếm tiền thì Lam Trường lại tranh thủ khoảnh khắc đó để ngắm nhìn những nghệ sĩ nổi tiếng như Bảo Yến, Nhã Phương, Ngọc Sơn biểu diễn.

Lam Trường chia sẻ, thuở đó rất thần tượng danh ca Ngọc Sơn, chăm chú nghe đàn anh hát từng câu và học theo. Không có điều kiện đứng trên sân khấu lớn, anh đi từng bước nhỏ như tham gia các cuộc thi hát quanh xóm, trường học nhưng chưa bao giờ may mắn được giải cao.

“Khi đó tôi tầm 4 tuổi nhưng quyết tâm giành giải đặc biệt là chiếc lồng đèn hoặc ít nhất cũng phải được chiếc bánh Trung Thu. Cuối cùng chỉ nhận được cây đèn cầy vì đạt hạng khuyến khích. Tôi khóc rất nhiều", nam ca sĩ kể lại.

Năm 1992, Lam Trường đang là học sinh trường cấp 3 Nguyễn An Ninh, lấy hết can đảm ghi tên tham dự một cuộc thi văn nghệ do trường tổ chức và đạt hạng 3. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Lam Trường thi đỗ Đại học Kinh Tế và Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật nhưng để theo đuổi đam mê, anh quyết định bỏ trường kinh tế.

Lam Trường quyết tâm theo học nghệ thuật dù gia đình không ủng hộ.

Quyết định này vấp phải sự phản đối của bố anh. Tuy vậy, Lam Trường vẫn theo học nghệ thuật và tham gia nhiều cuộc thi ca hát khác nhau để chứng tỏ bản thân.

“Có lúc tôi bị quỵt tiền biểu diễn”

Chặng đường thành công đến với anh khá muộn và gặp nhiều trắc trở.

Từ năm 1993-1994, Lam Trường xuất hiện trong Mưa bụi - loạt chương trình âm nhạc ăn khách nhất thời bấy giờ song không được khán giả chú ý và bị lấn át bởi ánh hào quang của Kim Tử Long, Hồng Vân… "Tôi còn nhớ, tiền thù lao đầu tiên nhận được chỉ là bằng bốn tô phở ngon, chắc là gần 20.000 đồng lúc bấy giờ”, nam ca sĩ cho hay.

“Tôi không may mắn như nhiều người nghĩ. Những ngày đầu chân ướt chân ráo làm ca sĩ, tôi cũng bị các quản lý đuổi khỏi sân khấu vì người ta nghĩ mình nhí nhố hoặc có lúc bị quỵt tiền biểu diễn", Lam Trường nhớ lại.

Lam Trường dần nổi tiếng và có nhiều hit lớn.

Không nản chí, anh tìm cách hát không thù lao ở các sân khấu nhỏ để được tập sự, bất chấp việc những ca sĩ cùng thế hệ như Hồng Nhung, Mỹ Linh, Thu Phương, Bằng Kiều đã gặt hái được thành công. Lam Trường cho rằng mình phải trải qua một giai đoạn tập sự khắc nghiệt để thực sự chín muồi rồi mới dám bước ra sân khấu.

Cuối cùng trời không phụ lòng người, Lam Trường được Trung tâm băng đĩa Kim Lợi ký hợp đồng với giá 20 triệu đồng - số tiền cực lớn vào thời điểm đó.

Lam Trường dần nổi tiếng và có nhiều hit lớn, được đông đảo khán giả biết tới, trở thành Idol thế hệ đầu tiên của làng nhạc Việt, kéo theo nhiều Idol khác sau này như Đan Trường, Ưng Hoàng Phúc…

Ngôi sao hàng đầu với cát-xê giá trị hàng chục cây vàng

Sự nghiệp của Lam Trường sang trang mới bắt đầu từ năm 1998, khi bài Tình thôi xót xa (nhạc sĩ Bảo Chấn) nổi lên như một hiện tượng. Nhờ bài hát này Lam Trường trở thành ngôi sao mới của làng giải trí.

Những ca khúc hit như: Mưa phi trường, Ghen, Tình phai, Tôi ngàn năm đợi, Gót hồng... liên tục có mặt trong bảng xếp hạng các ca khúc Top 10 của Làn sóng xanh, đưa anh vào hàng ngũ nam ca sĩ được yêu thích.

Ca sĩ Lam Trường và Phương Thanh.

Live show đầu tiên năm 2000 với chủ đề Lời trái tim muốn nói diễn ra tại CLB Lan Anh của Lam Trường cũng ghi nhận lượng khán giả kỷ lục. Chương trình diễn ra trong 2 đêm, mỗi đêm 5.000 người cho thấy "sức nóng" quá lớn của giọng ca Tình thôi xót xa.

Suốt thời gian dài, trong một đêm anh chạy show tới 8 vũ trường ở Sài Gòn và Chợ Lớn, cát-xê khi đó giá trị hàng chục cây vàng. Chiếc xe máy đầu tiên mua được bằng tiền đi hát là chiếc xe Dream - đúng như một giấc mơ với anh thời điểm đó.

Bên cạnh âm nhạc, nam ca sĩ còn tham gia một số bộ phim như Nữ tướng cướp (2004), Ngôi nhà hạnh phúc phiên bản Việt (2008) và Bếp hát (2014). Lam Trường còn là huấn luyện viên cho các cuộc thi âm nhạc như Giọng hát Việt nhí (2014) và Giọng hát Việt (2018).

Từ ngôi vị "nam thần" đến cuộc hôn nhân không trọn vẹn với fan

Khi còn trẻ, Lam Trường sở hữu vẻ ngoài thư sinh, điển trai. Anh từng là "nam thần" trong lòng nhiều cô gái trẻ.

Năm 2015, trong một chương trình truyền hình, Lam Trường từng tiết lộ về mối tình đầu từ năm 18 tuổi. Thời điểm đó, anh mới đi hát tại các vũ trường và gặp một ca sĩ người Việt gốc Hoa. Lúc đầu, anh không thích cô vì hay bị trêu chọc, bắt nạt. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, cả hai nảy sinh tình cảm. Họ yêu nhau 2 năm thì cô gái đặt vấn đề kết hôn. Lam Trường còn trẻ, chưa có sự nghiệp, lại nhiều hoài bão nên anh không sẵn sàng làm đám cưới. Trong khi đó, nhà cô gái lại hứa hôn với một gia đình khác. Hai người chính thức chia tay.

Lam Trường kết hôn với Yến Phương, fan ruột của anh từ khi mới 5-6 tuổi.

Năm 2004 anh lập gia đình với một fan hâm mộ người Mỹ gốc Việt. Họ có với nhau một cậu con trai tên Kiến Văn. Tuy nhiên, năm 2011, Lam Trường thừa nhận đã chia tay với cô gái này.

Đến năm 2014, Lam Trường kết hôn với cô gái xinh đẹp Yến Phương, một du học sinh người Việt tại Mỹ kém anh 17 tuổi. Cô là fan ruột của anh từ khi mới 5-6 tuổi, từng theo người thân đến xem và chụp hình kỷ niệm cùng thần tượng ở rất nhiều chương trình ca nhạc.

Tổ ấm hiện nay Lam Trường.

Trong lễ cưới của mình, Lam Trường đã công bố bức ảnh đặc biệt chụp nam ca sĩ năm 25 tuổi đang bế một bé gái xinh xắn. Bé gái trong bức ảnh không ai khác chính là Yến Phương. Đó chính là bức ảnh đầu tiên cặp đôi chụp cùng nhau. Điều này khiến không ít fan tin rằng cả hai chính là định mệnh của nhau.

Khi biết mình không còn ở đỉnh cao sự nghiệp, Lam Trường không níu kéo quá khứ bằng đời sống cá nhân và công nghệ lăng xê. Anh vẫn sống với âm nhạc nhưng theo cách lặng lẽ, không phô trương.

Hiện tại, anh liên tục đi về giữa Mỹ và Việt Nam và là cái tên được trân trọng, yêu mến ở hải ngoại lẫn trong nước.