Giải trí Cuộc sống của mỹ nhân Hollywood từng là trẻ mồ côi ở Cần Thơ Nữ diễn viên gốc Việt Lana Condor có thành tựu khi đóng phim Hollywood. Cô luôn hướng về quê hương và nhiều lần thể hiện tình yêu với Việt Nam.

Diễn viên gốc Việt Lana Condor đóng nhiều bộ phim nổi tiếng Hollywood. Ảnh: Nhà sản xuất phim

Đầu năm 2025, "Valiant One" được Variety đánh giá là một trong những bộ phim hành động, kịch tính ấn tượng. Trong đó, màn thể hiện của nữ chính Lana Condor được nhận xét ấn tượng, giàu cảm xúc.

Tại Lễ trao giải Oscar 2025, Lana xuất hiện nổi bật, được nhiều tạp chí như Vogue, Vanity Fair khen ấn tượng.

Nữ diễn viên là người gốc Việt có nhiều dấu ấn khi hoạt động ở giới giải trí Âu Mỹ. Sau 2 thập kỷ sinh sống và làm việc tại Mỹ, cô đạt nhiều thành tựu và ấp ủ mong muốn thực hiện những hoạt động cộng đồng ở Việt Nam.

Lana Condor chia sẻ cô muốn cố gắng để có thể giúp đỡ cho việc học của nhiều bé gái có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam, thậm chí dự định sẽ nhận nuôi một bé gái người Việt.

Lana Condor sinh năm 1997 tại Cần Thơ, tên khai sinh là Trần Đồng Lan. Cô được một gia đình người Mỹ nhận nuôi và chuyển sang Chicago, bang Illinois sinh sống.

Trả lời Who What Wear, Lana từng nói: "Tôi là người châu Á 100%, và tôi cũng là người Mỹ 100%. Đó là điều tôi luôn cố gắng để mọi người hiểu".

Lana hy vọng sự xuất hiện của mình trên màn ảnh sẽ đem đến ảnh hưởng tích cực, để công chúng quan tâm hơn đến các nghệ sĩ gốc Á hoạt động ở Hollywood.

Từ nhỏ, Lana được cha mẹ đầu tư cho học nghệ thuật tại những ngôi trường danh giá như trường trung học chuyên về múa Joffrey Ballet, nhà hát biểu diễn nghệ thuật Alvin Ailey, Học viện Điện ảnh New York, trường kịch nghệ California... Lana học Đại học Loyola Marymount.

Năm 2016, Lana Condor có vai diễn đầu tay trong bom tấn "X-Men: Apocalypse". Cô nhận vai phụ Jubilee trong bộ phim có kinh phí tới 250 triệu USD. Dù chỉ xuất hiện khoảng 10 phút trên phim, Lana bày tỏ mình cảm thấy vinh dự khi được góp mặt trên bộ phim lớn cùng dàn diễn viên nổi tiếng James McAvoy, Jennifer Lawrence, Michael Fassbender...

Cuối năm 2016, Lana được mời đóng phần tiếp theo của bom tấn dị nhân "X-Men: Dark Phoenix", nhưng cô từ chối vì trùng lịch quay series "To All the Boys I've Loved Before". Với việc đóng chính cả ba phần phim ăn khách "To All the Boys I've Loved Before", Lana vụt sáng thành sao.

Năm 2019, Lana Condor hóa thân vào vai sát thủ máu lạnh Sayra Kuroki trong phim truyền hình "Deadly Class" dựa trên tác phẩm truyện tranh cùng tên của Rick Remender.

Cô được khen ngợi với diễn xuất biến hóa linh hoạt, đầu tư thời gian học võ thuật, diễn xuất.

Lana Condor trong phim “Deadly Class“. Ảnh: Nhà sản xuất

Lana từng góp mặt trong nhiều phim như "Patriot's Day", "Alita: Battle Angel"... Năm 2020, Hiệp hội phê bình Hollywood (HCA) vinh danh Lana Condor với giải Thế hệ tiếp theo của Hollywood.

Về đời tư, Lana hẹn hò với bạn trai là đạo diễn người Mỹ Anthony De Le Torre khoảng sáu năm, trước khi cả hai đính hôn vào tháng 1.2022.

Chiếc nhẫn đính hôn của Lana được chồng cô đặt làm bởi một thương hiệu trang sức do người phụ nữ gốc Việt làm chủ.

Giữa tháng 11.2022, Lana trở về Việt Nam cùng bạn bè. Cô khoe loạt ảnh khám phá Hà Nội trên vespa cổ, tìm hiểu và tham gia hoạt động bảo tồn động vật hoang dã ở khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (Ninh Bình).