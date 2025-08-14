Thứ Năm, 14/8/2025
Cuộc sống của người dân sau 3 năm tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam

Nguyễn Toàn - Duy Thanh - 14/08/2025 21:17
Mỗi một dự án trọng điểm quốc gia được triển khai sẽ có nhiều những cụm dân cư bị ảnh hưởng, sẽ có nhiều người dân phải rời nơi sinh sống quen thuộc để đến nơi ở mới, nhường đất cho dự án vì mục tiêu phát triển chung của đất nước. Tại Nghệ An, sau hơn 3 năm chuyển đến nơi ở mới để nhường đất cho Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, cuộc sống hiện tại của người dân ra sao?
Cuộc sống của người dân sau 3 năm tái định cư dự án cao tốc Bắc - Nam. Thực hiện: Nguyễn Toàn - Duy Thanh
