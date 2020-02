Cuộc sống như bà hoàng của Bảo Thy sau khi lấy chồng đại gia xứ Nghệ

"Kể từ ngày ấy cuộc sống thay đổi hẳn! Dạo này hết đau dạ dày, sức khỏe cũng tốt hơn rất nhiều do giờ sinh học đã được điều chỉnh lại. Thích up hình FB, insta lúc nào thì up không cần bận tâm giờ hot hay bao nhiêu like nữa, thích gì ăn đó không cần ăn kiêng. Thích đi đâu mai xách vali lên đi liền. Đặc biệt, mình đã đi du lịch riêng 2 mình rồi chứ trước đây toàn 5 mình trở lên", Bảo Thy chia sẻ về cuộc sống hậu hôn nhân.