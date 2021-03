Cuộc sống 'nữ hoàng ảnh bìa' Uyển Nhi ở Đan Mạch

Hiện tổ ấm của Uyển Nhi có hai con: Mira Minh Anh và Bern Bảo Anh. Theo người đẹp, việc chăm con nhỏ đòi hỏi rất nhiều sự kiên nhẫn, cố gắng do đó cô muốn toàn tâm toàn sức, lên thời khóa biểu chi tiết cùng con. Chưa kể, gia đình Uyển Nhi không có người giúp việc. Do đó, mọi công việc hầu như do cô đảm nhận, đôi khi cả các việc nặng nhọc cũng phải làm nốt khi cần thiết.