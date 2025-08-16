Giải trí Cuộc sống ở tuổi 50 của 'nữ MC có nụ cười rạng rỡ nhất VTV' sau 8 năm nghỉ việc Sở hữu nụ cười tươi, nữ MC này luôn xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung, tràn đầy sức sống và từng được nhiều khán giả truyền hình yêu mến.

MC Bạch Dương sinh năm 1975, tốt nghiệp Khoa Báo chí - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hà Nội. Là người năng động và thích trải nghiệm, chị đăng ký thi vào Đài Truyền hình Việt Nam năm 1997.

Thời điểm đó, VTV3 mới ra đời được 1 năm, Bạch Dương được MC Lại Văn Sâm phân công phụ trách chương trình thiếu nhi. Chị cùng cô bạn thời đại học là MC Bảo Vân xây dựng chương trình Vườn cổ tích. Gắn bó với chương trình này suốt 3 năm, Bạch Dương chuyển sang Hành trình văn hóa. Thành công của chương trình cũng giúp tên tuổi Bạch Dương ngày càng nổi tiếng.

Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, giọng nói ấm áp và luôn nở nụ cười tươi rạng rỡ, MC Bạch Dương được nhiều người yêu mến. Bởi lẽ đó, chị được mệnh danh là "MC có nụ cười rạng rỡ nhất VTV".

Bạch Dương là một trong những gương mặt MC nổi tiếng của VTV giai đoạn 1990 - 2000.

Năm 2017, MC Bạch Dương gây bất ngờ khi thông báo nghỉ việc tại VTV sau 20 năm gắn bó. Lý do mà nữ MC đưa ra là do không còn đủ sức khỏe để làm truyền hình khi mất ngủ và stress liên miên. Hai lần mang thai đầu, nữ MC đều làm việc đến tận ngày gần sinh mới nghỉ. Đến lần thứ ba, chị căng thẳng kéo dài, từ lúc mang thai cho đến khi sinh con.

Bạch Dương hiểu rằng, đã đến lúc, chị muốn dành thời gian để bù đắp cho chồng và các con. Với 70% thời gian mỗi ngày dành cho công việc, Bạch Dương tự thấy mình chưa phải là một người mẹ tốt.

Về đời tư, Bạch Dương kết hôn cùng ông xã Tạ Tuấn Minh, là bạn học cấp ba. Cả hai có với nhau ba người con gồm 2 bé trai và 1 bé gái. Tuy nhiên cũng giống như những MC của VTV khác, Bạch Dương rất hiếm khi chia sẻ hình ảnh chồng con trên mạng xã hội.

Trong một lần hiếm hoi, nữ MC tâm sự cảm thấy may mắn khi có một người chồng yêu thương, thấu hiểu cho công việc của vợ từ thời còn làm truyền hình. Hai vợ chồng luôn san sẻ mọi công việc trong nhà, nhất là thống nhất cách chăm sóc và nuôi dạy các con.

Bạch Dương cũng nhiều lần chia sẻ những quan điểm nuôi dạy con được nhiều người đồng tình. Với nữ MC, kỳ vọng mà chị dành cho con là mong các bé được sống đúng với chính mình, phát triển một cách tốt nhất, cảm thấy hạnh phúc, sống có ích cho xã hội và có cuộc sống cân bằng ở trong tương lai.

Bạch Dương dành nhiều thời gian đi du lịch, tận hưởng cuộc sống.

Thời gian qua, Bạch Dương vẫn thỉnh thoảng cộng tác với Đài Truyền hình quốc gia trong một số chương trình. Ngoài ra, MC Bạch Dương đang tham gia giảng dạy ở các trường có đào tạo ngành truyền hình, làm MC cho một số chương trình của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội, lập một kênh Youtube dạy tiếng Anh cho trẻ.

Chị cũng làm cố vấn, tham gia hoạt động thiện nguyện, công tác xã hội liên quan tới lĩnh vực: giáo dục, môi trường...

Bạch Dương tham gia giảng dạy về chuyên môn truyền hình tại các trường đại học.

Ở tuổi 50, Bạch Dương vẫn khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng vì vẻ ngoài trẻ trung. Bản thân nữ MC cũng dí dỏm tiết lộ tuổi sinh học của cô mới chỉ 34.

Mỗi lần đăng ảnh trên mạng xã hội, Bạch Dương lại nhận được cơn mưa lời khen vì vẻ "lão hóa ngược". Để có được điều đó, có lẽ là nhờ cô luôn giữ tinh thần thoải mái, suy nghĩ lạc quan, tích cực, đồng thời chăm chỉ làm đẹp.

Bạch Dương từng chia sẻ việc dưỡng da, dưỡng môi từ khi còn thanh niên cũng giống như việc ăn cơm, uống nước hàng ngày. Mỗi tối trước khi đi ngủ mà "không dưỡng da, dưỡng môi là không thể chịu được".

Nữ MC vẫn trẻ trung, đầy sức sống ở tuổi 50.

Ngoài thời gian dành cho công việc và gia đình, Bạch Dương thường xuyên đi du lịch để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống.

Bạch Dương từng tâm sự mỗi điểm đến đều là những trải nghiệm thú vị khi chị được hòa mình với thiên nhiên, cây cối. Điều này khiến nữ MC cảm thấy được an yên và hạnh phúc.