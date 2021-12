Cuộc truy bắt nhanh gọn kẻ giết nữ chủ quán cà phê để cướp vàng

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP. HCM xác nhận, vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Long An, Tiền Giang bắt giữ nghi can Nguyễn Minh Ti (SN 1991, quê Tiền Giang, tạm trú huyện Bình Chánh, TP. HCM) để xử lý về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.



Trước đó, chiều 6/12, bà L.T.K.C - chủ một ngôi nhà ở ấp Nam Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP. HCM phát hiện cô gái nằm gục chết trong nhà, cũng là quán cà phê mà bà cho thuê mặt bằng kinh doanh.

Công an địa phương có mặt, tổ chức đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng cô gái này không qua khỏi.

Nghi can Nguyễn Minh Ti tại cơ quan công an.

Qua điều tra, công an làm rõ danh tính của nạn nhân là chị N.RT.O. (SN 1986, quê Kiên Giang). Chị O. thuê mặt bằng tại địa chỉ trên mở quán cà phê… đèn mờ.

Điều tra hiện trường, trích xuất hình ảnh camera an ninh và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ khác, công an khoanh vùng được nghi can gây án là Nguyễn Minh Ti như nói trên.

Các trinh sát chia thành nhiều mũi truy bắt tại nơi tạm trú của Ti ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh và tại quê ở Tiền Giang nhưng đối tượng không có mặt ở những nơi này.

Trinh sát phòng PC02 tỏa ra nhiều tỉnh, thành lân cận phối hợp cùng công an các địa phương để lần theo dấu vết.

Chiều 7/12, trinh sát phát hiện Ti ẩn náu ở một khách sạn tại thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An nên phục kích, bắt gọn.

Công an trích xuất hình ảnh camera an ninh ghi nhận về nghi can gây án và tang vật nữ trang thu hồi.



Bước đầu Ti khai, chiều 6/12 vào quán cà phê… đèn mờ để “vui vẻ”. Khi phát hiện chị O. có đeo nhiều vòng vàng, nữ trang trên người nên Ti nảy sinh ý định cướp tài sản.

Ti rút dao khống chế chị O. để cướp vàng. Do chị O. chống cự nên Ti vung dao đâm một nhát vào hông; lấy khăn bịt miệng để nạn nhân khỏi hô hoán và cho đến khi chị O. nằm bất động tại chỗ.

Ti lấy hết nữ trang của chị O. rồi tẩu thoát. Số vàng cướp được, Ti mang bán được gần 8 triệu đồng dùng để mua thẻ chơi game và thuê khách sạn để ở cho đến khi bị bắt giữ.