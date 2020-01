Cuộc vây bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển thuê 20 bánh heroin ở sát biên giới

Một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn vừa được Công an tỉnh Nghệ An đấu tranh, triệt xóa. Tại hiện trường, lực lượng Công an bắt giữ 2 đối tượng quốc tịch Lào, thu giữ 20 bánh heroin, 12 kg ma túy dạng đá.

2 đối tượng Thao Hờ Vừ và Chung Và. Ảnh: Đức Vũ Từ tháng 8/2019, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào vào Việt Nam, cụ thể là ở khu vực biên giới thuộc địa bàn huyện Thanh Chương (Nghệ An), do các đối tượng người Lào có trang bị vũ khí nóng cầm đầu.



Những ngày cuối năm 2019, nhiều trinh sát có kinh nghiệm của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được tung lên huyện Thanh Chương để nắm tình hình, theo dõi chặt chẽ mọi thông tin, hoạt động của các đối tượng mua bán ma túy.

Theo thông tin từ các mũi trinh sát cung cấp về, chiều ngày 16/01/2020, sẽ có một số đối tượng người Lào băng rừng để vào Nghệ An bán ma túy. Tuy vậy, bọn chúng đã rất cảnh giác, "nằm im" để nghe ngóng tình hình. Đến 20 giờ ngày 16/01/2020, tại Km số 332, đường mòn Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, xuất hiện 01 đối tượng đang cõng trên vai một balo nghi có chứa ma túy, Ban chuyên án gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Thanh Chương, Đồn Biên phòng Thanh Thủy đã tiến hành bắt quả tang.

Số lượng ma túy được lực lượng Công an thu giữ . Ảnh: Đức Vũ Đối tượng được xác định là Chung Và, SN 1996, trú tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào, lực lượng Công an tiến hành thu giữ toàn bộ số lượng ma túy mà Chung Và mang theo gồm: 20 bánh heroin, 12 kg ma túy dạng đá. Quá trình bắt giữ, một nhóm đối tượng đi cùng với vai trò cảnh giới được trang bị vũ khí nóng đã bắn chống trả quyết liệt nhằm giải thoát đồng bọn, tuy vậy các lực lượng của Công an Nghệ An và Bộ đội Biên phòng đã hợp lực đánh án an toàn tuyệt đối.



Mở rộng điều tra, Ban chuyên án bắt giữ thêm 01 đối tượng khác là Thao Hờ Vừ, SN 1994, trú tại huyện Lạc Xao, tỉnh Bôlykhămxay, Lào khi đang lẩn trốn trong rừng.

Trung tá Nguyễn Quế Thái - Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Đối tượng Chung Và được các đối tượng chủ mưu ở Lào thuê để vận chuyển ma túy; còn đối tượng Thao Hờ Vừ có nhiệm vụ môi giới người mua và sẽ nhận tiền sau khi giao dịch mua bán ma túy thành công.

Trong đường dây này, các đối tượng không đi cùng nhau, nhiệm vụ của mỗi đối tượng được các ông "Trùm" ma túy ở Lào phân công rất chặt chẽ. Có nhóm đi cảnh giới, người môi giới, người dẫn đường và người vận chuyển. Điều này đã gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình theo dõi cũng như vây bắt.