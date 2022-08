Cuối tuần shopping tại TH Truemart bằng thẻ Bac A Bank để nhận ưu đãi hấp dẫn

(Baonghean.vn) - Chiều 12/8, Đoàn giám sát do Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

(Baonghean.vn) - Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, đến 5h30phút sáng ngày 12/8, Công an huyện Quỳ Châu đã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh truy bắt thành công đối tượng vừa gây ra vụ án mạng làm 2 người chết, 2 người bị thương tại địa bàn vào rạng cùng ngày…