Cuốn hút hoa giấy 'leo giàn' khoe sắc ở các nhà vườn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu vừa ký Quyết định số 1001/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch ứng phó khẩn cấp với bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) trâu, bò trên địa bàn tỉnh.

(Baonghean.vn) - Dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò diễn biến phức tạp nên người tiêu dùng có hạn chế sử dụng thịt bò, thịt me. Đây chính là nguyên nhân khiến nhiều tiểu thương kinh doanh mặt hàng này phải đóng quầy, nghỉ chợ.

(Baonghean.vn) - Báo cáo của Cục Thuế Nghệ An cho biết tính đến 31/3/2021, nợ thuế của Nghệ An còn 928 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm trước 507 tỷ (năm 2020 là 1.435 tỷ đồng).