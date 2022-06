Cuốn nhật ký của ông trùm ma túy khét tiếng Trần Văn Đông

Trùm ma túy khét tiếng Trần Văn Đông - kẻ cầm đầu 3 đường dây ma túy xuyên quốc gia cuối cùng cũng sa lưới các trinh sát sau nhiều ngày đêm lẩn trốn. Điều khiến cho các trinh sát phải ngạc nhiên không nằm ở số lượng ma túy khủng mà lại là những bí mật ẩn trong cuốn sổ tay đi theo bên hắn.

Ông trùm giấu mặt

Ngày 6/8/2021, Công an TP. Vinh bắt giữ thành công Trần Văn Đông (SN 1983, trú xã Thanh Long, huyện Thanh Chương). Đây là đối tượng đang bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An truy nã toàn quốc do liên quan đến nhiều vụ ma túy lớn mà ngành chức năng đã triệt phá trước đó.

Thực ra, Đông không phải là đối tượng xa lạ với các trinh sát đội Cảnh sát phòng chống ma túy Công an TP. Vinh.

Trước đó, ngày 7/9/2020, Công an TP. Vinh bắt giữ 4 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Thu giữ tại hiện trường là 13 bánh heroin, 7kg ma túy dạng đá, 10.000 viên ma túy tổng hợp. Điều đáng nói là nơi thu được lượng ma túy trên là nhà bố mẹ đẻ Đông ở xã Thanh Long (Thanh Chương). Bố của Đông là Trần Văn Khánh (SN 1963) cũng bị bắt giữ trong chuyên án này.

Sau đó, ngày 19/12/2020, Công an TP. Vinh phối hợp với Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, Đồn Biên phòng Thanh Thủy (Thanh Chương) phá được chuyên án, bắt 2 đối tượng về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 11 bánh heroin, 2kg ma túy đá, 2kg ketamine và hơn 5.000 viên ma túy tổng hợp và 20kg pháo nổ.

Đầu năm 2021, tại khu vực biên giới xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, lực lượng Công an Nghệ An và Biên phòng bắt 1 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, đối tượng khai nhận mua số hàng trên để vận chuyển vào Nam. Thu giữ tại hiện trường 2kg ma túy đá, 2kg ketamine, 2 bánh heroin.

Đặc điểm chung của 3 vụ án trên là các đối tượng đều khai nhận thường xuyên móc nối với Trần Văn Đông để mua bán, vận chuyển hàng đi khắp nơi.

Mặc dù đồng bọn bị bắt giữ nhưng Đông là một kẻ lọc lõi, chỉ đứng sau chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động mua bán trái phép chất ma túy nên việc chứng minh tội phạm và bắt giữ đối tượng này gặp rất nhiều khó khăn. Sau mỗi đường dây bị cắt đứt, Trần Văn Đông lại thiết lập một đường dây mới với thủ đoạn liều lĩnh và tinh vi hơn.

Thượng tá Trần Đình Vinh - Phó trưởng Công an TP. Vinh từng cho biết: "Qua điều tra, chúng tôi chứng minh được Trần Văn Đông là kẻ đứng sau, điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia này. Đông là "ông trùm" manh động, liều lĩnh và có sự biến hóa tinh vi. Sau khi đám tay chân thân tín bị bắt giữ, Trần Văn Đông cũng biến mất khỏi địa phương. Tuy vậy, mọi di biến động của đối tượng đều được các trinh sát ma túy theo dõi chặt chẽ đồng thời kế hoạch bắt giữ cũng đã được lên chi tiết, chờ thời điểm thích hợp".

Từ những tài liệu chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng Đông, lực lượng Công an Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tìm tên trùm sừng sỏ này. Cuối tháng 7/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trần Văn Đông về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm đấy, Đông đã dùng mọi thủ đoạn để lẩn trốn sang khu vực biên giới Việt - Lào.

Về phía “ông trùm” Trần Văn Đông, trong thời gian lẩn trốn, gã đã tạo dựng cho mình nhiều vỏ bọc mới để che mắt lực lượng chức năng. Lợi dụng khu vực biên giới Việt - Lào có địa hình phức tạp, Đông đã lập “căn cứ” hoạt động ở khu vực biên giới thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương. Cũng thời gian này cơ quan chức năng đang dồn sức chống dịch Covid-19, Trần Văn Đông bắt đầu lân la về quê để “kết nạp” những "đàn em" mới nhằm phục vụ cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của mình.

Nhận định, việc bắt giữ “ông trùm” này sẽ là “nút mở” cho những chuyên án ma túy lớn đã được triệt xóa trước đó và đánh sập đầu não hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn, Công an TP. Vinh và Công an huyện Thanh Chương đã cử nhiều tuyến trinh sát điều tra, xác minh, thu thập bằng chứng về đối tượng nguy hiểm này. Từ những thông tin từ cơ sở báo về cho thấy những thông tin quý giá về đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Trần Văn Đông, ban chuyên án đã cử nhiều tổ công tác bí mật theo dõi mọi di biến động của đối tượng.

Đầu tháng 8, lợi dụng dòng người từ các tỉnh phía Nam hồi hương tránh dịch, Đông tìm cách trở về quê, thiết lập một đường dây ma túy mới hòng "gỡ gạc" vốn liếng đã mất. Dù đã tạo vỏ bọc rất kỹ nhưng gã không thể qua mắt những trinh sát ma túy dày dạn kinh nghiệm của Công an TP. Vinh. Toàn bộ lực lượng chống ma túy của đơn vị đã được tung vào trận đánh với quyết tâm "nhổ tận gốc rễ" đường dây ma túy xuyên quốc gia này.

Chiều 6/8/2021, Đông đang tranh thủ ghé thăm nhà, nhưng mọi hành tung của đối tượng đã được các tổ công tác theo dõi chặt chẽ. Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, khi "ông trùm" này vừa từ nhà ra ngoài đường tại xã Thanh Long thì các tổ công tác thuộc Công an TP. Vinh, Công an huyện Thanh Chương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khống chế, bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 gói heroin, 16 viên ma túy tổng hợp, 1 ô tô và 4 ĐTDĐ.

Những dòng nhật ký

Trần Văn Đông vốn lớn lên trong một gia đình có "truyền thống" về ma túy. Bố Đông là con nghiện lâu năm, người anh trai có tiền án, còn cô em gái hiện đang thụ án chung thân về tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Bản thân Đông cũng là con nghiện. Bởi vậy, việc gã "sa chân" vào con đường này dường như là tất yếu.

Dấn thân vào ma túy, sợ liên lụy đến vợ con nên Đông thường phiêu bạt tứ xứ, ít khi ở quê nhà. Yêu vợ, thương con nhưng không chịu được cảnh cô đơn, cộng với vẻ ngoài điển trai và khả năng khua môi múa mép, Đông lập 2 "phòng nhì" ở TP. Hồ Chí Minh.

"Khi bắt giữ Trần Văn Đông, ban chuyên án thu giữ nhiều tài liệu có liên quan, trong đó có cuốn sổ tay màu đen. Đọc qua những trang viết có thể thấy rằng có những lúc Đông hối hận, day dứt với tội lỗi của mình, đau đớn với những hậu quả mình gây ra với gia đình, bố mẹ, vợ con nhưng không đủ bản lĩnh để đối mặt với pháp luật", một trinh sát cho hay.

Có trang nhật ký được viết vào ngày bố bị bắt mà với Đông là "lần vấp ngã đau đớn nhất". Cũng chính từ đây, gã thấm thía hơn hết những đau đớn, tủi hổ, mất mát mà ma túy gây ra cho bản thân và gia đình. Nỗi đau khi chứng kiến đứa con "khi gặp bố lại quay mặt làm ngơ". Nỗi đau đớn của một ông trùm sa cơ khi toàn bộ vốn liếng đổ vào chuyến hàng này để rồi mới nhận ra quanh mình không có lấy một tấm chân tình.

"Ngồi trong màn đêm tối nhớ về gia đình, cha mẹ già, nhớ người vợ yêu, nhớ con thơ ngày xa tôi nó khóc. Càng nhớ, tim mình lại càng đau. Ngày trước tôi gây ra lỗi lầm nên giờ này lòng rất ăn năn, hối hận nhưng không làm được gì...

Cha mẹ ơi, con gập đầu xin lỗi. Vợ yêu ơi, anh hối hận lắm rồi. Con yêu ơi, cho bố xin lỗi...", Đông trút hết nỗi đau đớn, day dứt, hối hận trong trang nhật ký với dòng chữ xiêu vẹo.

Với số lượng ma túy "khổng lồ" trên, đường về của Đông có lẽ đã khép lại. Những đau đớn, dằn vặt muộn màng ấy khó để ông trùm này chuộc hết lỗi lầm với vợ con, với cha mẹ, với cuộc đời...