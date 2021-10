Cướp điện thoại rồi dùng tài khoản mạng xã hội của nạn nhân để lừa đảo

Đối tượng Đặng Hữu Lượng.

Ngày 4/10, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đang tạm giữ đối tượng Đặng Hữu Lượng (SN 1983, HKTT tại thôn Nghi Lộc, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội).Trước đó, Công an quận Nam Từ Liêm tiếp nhận 2 đơn tố giác tội phạm của anh Vũ Văn Biết (SN 1988) và Mai Văn Tỉnh (SN 1990), cùng có HKTT tại thôn 8, Hà Lai, huyện Hà Trung, Thanh Hóa về việc bị cướp giật tài sản và bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo trình báo của nạn nhân, khoảng 4h ngày 13/7, anh Vũ Văn Biết điều khiển xe máy Honda Ariblale BKS 29E1-298.14 đi một mình từ đường Đỗ Đức Dục vào ngõ 32 Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì. Khi đến đầu ngách 32/48 Đỗ Đức Dục, do say rượu nên anh Biết dừng xe lại bên đường ngồi ngủ.

Khoảng 10 phút sau, có một đối tượng nam giới giật chùm chìa khóa xe máy đang cắm trên xe và chiếc điện thoại anh Biết đang cầm trên tay rồi chạy thoát. Sau đó, đối tượng trên đã dùng điện thoại của anh Biết để vào tài khoản mạng của anh, rồi nhắn tin vay tiền bạn bè, người thân của nạn nhân.Cụ thể, đối tượng này đã vay của của anh Mai Văn Tỉnh số tiền 20 triệu đồng, yêu cầu chuyển vào tài khoản số 19034458177018 mang tên Dang Huu Luong.Do không biết anh Biết bị cướp mất điện thoại, nên khi thấy tài khoản mạng xã hội của anh Biết nhắn tin vay 20 triệu đồng, tưởng là anh Biết hỏi vay nên anh Tỉnh đã chuyển số tiền trên vào tài khoản Dang Huu Luong. Sau khi được anh Biết thông báo bị cướp mất điện thoại, anh Tỉnh mới biết đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, anh Biết và anh Tỉnh đã cùng đến Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm trình báo.Vào cuộc điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm xác định đối tượng gây án cướp giật điện thoại của anh Biết và lừa đảo chiếm đoạt số tiền 20 triệu đồng của anh Tỉnh chính là Đặng Hữu Lượng.Ngày 29/9, cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã triệu tập được đối tượng Đặng Hữu Lượng để làm rõ vụ việc. Tại cơ quan điều tra, Lượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Chiếc điện thoại cướp được của anh Biết sau đó đã được Lượng đem bán lấy 1,2 triệu đồng và số tiền 20 triệu đồng chiếm đoạt được Lượng đã rút hết để tiêu xài cá nhân.