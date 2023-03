Cúp Quốc gia 2023 - 'món tráng miệng' hấp dẫn cho các đội V.League

(Baonghean.vn)- Sau hơn 1 tháng tạm nghỉ để nhường chỗ cho các đội tuyển Quốc gia, bóng đá Việt Nam sẽ sôi động trở lại với các trận đấu tại Cúp Quốc gia 2023. Giải đấu năm nay với nhiều đổi mới hứa hẹn sẽ đem đến nhiều hấp dẫn cho khán giả cả nước.

Giải thưởng hấp dẫn

Lý do đầu tiên phải kể đến đó chính là giải thưởng của Cúp Quốc gia 2023. Ở mùa giải năm nay, tiền thưởng cho đội vô địch và đội xếp thứ 2, thứ 3 đã tăng gấp đôi so với mùa giải trước. Theo điều lệ của giải, đội vô địch sẽ được nhận 2 tỷ đồng, đội á quân sẽ nhận được 1 tỷ đồng và 2 đội đồng hạng ba, mỗi đội nhận được 400 triệu đồng.

Ngoài ra, các đội bóng sẽ được nhận giải thưởng cho các câu lạc bộ thắng từng vòng đấu. Câu lạc bộ thắng vòng loại sẽ được 10 triệu đồng, thắng vòng 1/8 sẽ được 20 triệu đồng và thắng vòng tứ kết sẽ được 30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Đội Vô địch Cup Quốc gia 2023 sẽ “không phải” tham dự AFC Cup. Đây là một điều thuận lợi cho nhà vô địch, bởi lẽ việc không tham dự các giải đấu của châu Á sẽ giúp cho các đội bóng tiết kiệm được tài chính và cả thể lực của các cầu thủ. Với những lý do trên chắc chắn các đội bóng sẽ cố gắng hết sức để lên ngôi tại giải đấu năm nay.

Lịch thi đấu hấp dẫn

Cup Quốc gia 2023 chỉ có 4 đội hạt giống là Câu lạc bộ Hà Nội (đương kim Vô địch), Topenland Bình Định (đương kim Á quân) và 2 câu lạc bộ đồng hạng ba Đông Á Thanh Hóa, Hoàng Anh Gia Lai. Do đó, người hâm mộ sớm được chứng kiến những cặp đấu hấp dẫn tại Cup Quốc gia năm nay.

Đầu tiên có thể kể đến nhánh đấu “tử thần”, nơi có sự hiện diện của các đội mạnh tại V.League 2023. Đó là đương kim Vô địch Câu lạc bộ Hà Nội, Câu lạc bộ Viettel, đương kim Á quân V.League 2022 Câu lạc bộ Hải Phòng hay 2 đại gia mới nổi Công an Hà Nội và Thép xanh Nam Định.

Trận cầu tâm điểm ở vòng đấu thứ nhất sẽ là cuộc tranh tài quyết liệt giữa Câu lạc bộ Thép xanh Nam Định và Câu lạc bộ Hải Phòng. Người thắng ở cặp đấu này rất có thể sẽ phải tiếp tục đối mặt với một khó khăn khác mang tên Công an Hà Nội. Khi đội bóng ngành Công an là đội được đánh giá cao hơn ở cặp đấu với Câu lạc bộ Khánh Hòa.

Và nếu không có bất ngờ nào xảy ra ở vòng 1 thì người hâm mộ cả nước sẽ còn được chứng kiến cặp đấu giữa Câu lạc bộ Hà Nội và Câu lạc bộ Viettel ở vòng 2. Đây có thể được xem là trận chung kết sớm của giải. Một cặp đấu khác ở vòng 2 cũng sẽ thu hút được sự chú ý của khán giả là trận đấu giữa Topenland Bình Định và Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, cặp đấu này chỉ xảy ra nếu như đoàn quân của huấn luyện viên Huy Hoàng vượt qua được đội khách Câu lạc bộ Quảng Nam ở vòng 1.

Có thể nói nhìn vào lịch thi đấu của Cup Quốc gia 2023, mỗi vòng đấu đều sẽ có những trận đấu hấp dẫn cho người hâm mộ Việt Nam.

Cơ hội rèn quân cho các đội bóng

Với việc các vòng đấu của Cúp Quốc gia thường được bố trí sau quãng thời gian các giải đấu V.League và hạng Nhất tạm nghỉ để nhường chỗ cho các đội tuyển Quốc gia tập trung. Các trận đấu này sẽ là cơ hội để cho các câu lạc bộ tìm lại cảm giác chơi bóng và kiểm chứng lại phong độ của các cầu thủ sau một thời gian dài không thi đấu.

Bên cạnh đó, việc được gặp các đối thủ yếu hơn đến từ giải hạng Nhất sẽ giúp cho các câu lạc bộ tại V.League tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được ra sân thi đấu. Những trận đấu quyết liệt tại Cúp Quốc gia sẽ giúp cho các cầu thủ trẻ nhanh chóng trưởng thành và có cơ hội khẳng định mình trong màu áo câu lạc bộ.

Những vòng đấu đầu tiên của Cúp Quốc gia chính là những bài khởi động bổ ích cho các câu lạc bộ trước khi V.League và giải hạng Nhất Quốc gia quay trở lại.

Sông Lam Nghệ An sẽ thi đấu thế nào tại Cúp Quốc gia năm nay?

Kể từ sau chức vô địch Cúp Quốc gia 2017 và lọt vào bán kết Cúp Quốc gia 2018, đội bóng xứ Nghệ chưa có thêm một lần tiến sâu tại mặt trận này. Ba lần gần đây nhất, Sông Lam Nghệ An đều bị loại ở vòng một và đó đều là những thất bại cay đắng trước các đội bóng đến từ hạng Nhất.

Mùa giải năm nay, một lần nữa Sông Lam Nghệ An được gặp một đối thủ đến từ hạng Nhất đó là Câu lạc bộ Quảng Nam. Và đây sẽ là cơ hội tốt để cho thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng xóa được cái “dớp” đã theo đuổi ba năm nay. Tuy vậy, để làm được điều đó đội bóng xứ Nghệ sẽ phải cố gắng rất nhiều. Bởi lẽ sau 4 trận đấu đầu tiên tại V.League Sông Lam Nghệ An vẫn chưa có được chiến thắng.

Ở nhánh đấu của Sông Lam Nghệ An, thì Topenland Bình Định sẽ là thử thách lớn nhất cho đội bóng xứ Nghệ trên con đường tìm kiếm chiếc vé vào bán kết. Nếu vượt qua được thử thách này tại Quy Nhơn thì khả năng tiến sâu của thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng là rất sáng cửa bởi lẽ các câu lạc bộ còn lại như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Bình Phước hay Long An đều không được đánh giá cao bằng đội bóng xứ Nghệ. Do đó, nếu thi đấu tốt thì mục tiêu vào vòng bán kết vẫn sẽ là một mục tiêu vừa tầm với Sông Lam Nghệ An ở giải đấu năm nay.

Hy vọng, quãng thời gian nghỉ vừa qua sẽ giúp cho đội bóng xứ Nghệ hoàn thiện được lối chơi và trình diễn một lối đá khởi sắc hơn trong thời gian sắp tới./.