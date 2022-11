Cựu cầu thủ Sông Lam Nghệ An tiếp tục gắn bó với Hải Phòng

(Baonghean.vn) - Các động thái của ngoại giao quốc tế đang diễn ra theo một cách khá kỳ lạ. Tổng thống Joe Biden đang dẫn đầu một chiến dịch toàn cầu nhằm cô lập Nga, trong khi các thành viên cấp cao trong chính quyền của ông lại đang tổ chức một số cuộc đàm phán kín với Moskva. Điều này không chỉ được truyền thông Mỹ, mà còn được các đại diện chính thức của Nhà Trắng khẳng định. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan trong một thời gian dài đã có các cuộc đàm phán bí mật với trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov và Thư ký hội đồng an ninh Nga Nikolai Patrushev.

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 11... là những thông tin nổi bật ngày 17/11.