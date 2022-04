Cựu Chủ tịch Saigon Co.op Diệp Dũng lĩnh 2 năm tù vì chiếm đoạt tài liệu mật

Sau một ngày xét xử và nghị án, tối muộn ngày 28/4, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với cựu cảnh sát Nguyễn Hoài Bắc (37 tuổi, nguyên cán bộ công tác tại Phòng An ninh kinh tế - Công an TP.HCM), Lê Thị Phương Hồng (42 tuổi, kinh doanh tự do) và Diệp Dũng (53 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP.HCM – Saigon Co.op).

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoài Bắc 5 năm tù; bị cáo Lê Thị Phương Hồng 6 năm tù cùng về tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”; bị cáo Diệp Dũng 2 năm tù về tội “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”.