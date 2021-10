Cựu công an viên trả giá mạng sống vì buôn nửa yến ‘hàng trắng’

Sa chân "nhúng chàm"

Hạ Bá Chù (34 tuổi), trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn là con trai cả trong gia đình có bố làm giáo viên. Chù được bố mẹ tạo điều kiện cho học hết cấp 3, điều mà không phải gia đình người Mông nghèo nào cũng có thể làm được. Nhưng sự học không được như ý, Hạ Bá Chù quyết định ở nhà làm rẫy.

19 tuổi, Chù lấy vợ, sinh con để sớm ổn định cuộc sống. Quá trình sinh sống tại địa phương, Chù được tín nhiệm làm công an viên bản nhiều nhiệm kỳ, được vinh dự kết nạp Đảng.

Bị cáo Hạ Bá Chù. Ảnh: Trần Vũ 7 năm làm công an viên, trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động người dân không vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm liên quan đến ma túy. Vậy mà, chính Chù lại không vượt qua được cám dỗ của ma túy để rồi sa chân chúng chàm.



Tháng 4/2021, Hạ Bá Chù sang Lào vui Tết với những người họ hàng di cư sang đó rồi tình cờ gặp một người tên là Nỏ Dênh. Từ lần gặp gỡ đó, Chù và Dênh trở nên thân thiết. Khi về Việt Nam, Chù và Dênh vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Cuối tháng 4/2021, Dênh gọi điện cho Chù nói có một người ở huyện Diễn Châu đặt mua 5 kg ma túy đá với giá 700 triệu đồng. Nếu Chù bán được thì chỉ cần gửi cho Dênh 600 triệu đồng, còn 100 triệu coi như tiền công của Chù. Số tiền quá lớn khiến Hạ Bá Chù mất hết lí trí và nhận lời.

Vốn nhiều lần đi tuần tra ở khu vực thuộc đỉnh núi cao nhất Nghệ An Phuxailaileng nên Chù quyết định chọn địa điểm này để nhận ma túy. Sau một buổi đi bộ, leo rừng, Chù đã đến điểm hẹn và nhận một bì xác rắn chứa ma túy từ đối tượng bên Lào.

Ngày 27/4/2021, khi Chù đang mang ma túy đi giao cho khách thì bị lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, tổ chức vây bắt. Dù Chù chống cự quyết liệt nhưng đã bị công an nổ súng trấn áp, vây bắt thành công.

Hối hận muộn màng



Bị đưa ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy, tại tòa, Chù đã khai nhận về hành trình đi bộ lên rừng nhận ma túy và sắm nhiều điện thoại để phục vụ cho việc mua bán “hàng trắng”. Bị cáo cũng thừa nhận là người hiểu biết pháp luật, việc mua bán ma túy của bị cáo là vì lòng tham, hám lợi.

Đối diện với án tử hình, Chù đưa ra một số tình tiết giảm nhẹ như bố là giáo viên tại huyện miền núi, từng được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. “Bị cáo cảm thấy rất hối hận về việc làm của mình. Giờ có nói gì cũng đã muộn nhưng xin tòa xem xét cho bị cáo con đường sống. Hai đứa con của bị cáo hiện còn nhỏ”, Chù trình bày với HĐXX.

Phiên tòa xét xử Chù không có một bóng người thân đến tham dự. Do vậy, Chù ngồi lặng lẽ giữa khán phòng rộng lớn. Giờ nghị án, khi được nhắc đến đến gia đình, Chù cúi mặt xuống nói: “Hai đứa con hiện đang học lớp 10 và lớp 8, tôi cảm thấy có lỗi với các con...Tôi đã sai”.

Hạ Bá Chù bị tuyên tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ảnh: Trần Vũ HĐXX nhận định, trong quá trình điều tra, xét xử, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Bố bị cáo được tặng thưởng kỷ niệm chương về hoạt động giáo dục, bản thân bị cáo được các cơ quan chức năng khen thưởng về thành tích phòng, chống tội phạm là những tình tiết giảm nhẹ của vụ án. Tuy nhiên, với số lượng ma túy mà bị cáo mua bán là đặc biệt lớn, HĐXX tuyên phạt Hạ Bá Chù tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.



Dù phần nào lường trước được mức án mà mình sắp phải lĩnh nhưng khi nghe án tử, Hạ Bá Chù bàng hoàng, hai bàn tay nắm chặt vào bục khai báo. Được áp tải ra xe về trại giam, Chù chỉ kịp nhắn nhủ những lời hỏi thăm sức khỏe đến vợ con. “Tội em gây ra em phải trả”, Chù thốt lên như vậy trong sự hối hận muộn màng…