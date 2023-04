Cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự khai gì về việc nhận hối lộ vụ 'chuyến bay giải cứu'?

Bị can Nguyễn Thị Hương Lan (cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao) bị cáo buộc 32 lần nhận hối lộ tổng số tiền hơn 25 tỷ đồng để tạo điều kiện cho 8 doanh nghiệp được cấp phép “chuyến bay giải cứu”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, từ tháng 4/2020 đến tháng 1/2022, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đã tập hợp, đề xuất lãnh đạo Chính phủ phê duyệt tổ chức thực hiện 772 chuyến bay đưa công dân từ nước ngoài về nước, trong đó 400 chuyến bay giải cứu và 372 chuyến bay combo. Với cương vị của mình, bị can Nguyễn Thị Hương Lan có hành vi nhận hối lộ trong quá trình cấp phép “chuyến bay giải cứu”.

Bị can Nguyễn Thị Hương Lan khi đó là Cục trưởng, được giao quản lý, phụ trách toàn bộ công việc của Cục Lãnh sự, xét duyệt danh sách các doanh nghiệp thực hiện chuyến bay, trực tiếp báo cáo bị can Tô Anh Dũng, khi đó là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao duyệt, ký công văn đề xuất cho các doanh nghiệp thực hiện các “chuyến bay giải cứu”.

Từ tháng 5/2020 đến tháng 1/2022, có 8 cá nhân đại diện các doanh nghiệp đã đặt vấn đề nhờ và được bị can Nguyễn Thị Hương Lan đồng ý tạo điều kiện giúp đỡ trong việc cấp phép chuyến bay. Thời gian này, bị can Nguyễn Thị Hương Lan nhiều lần nhận tiền của đại diện các doanh nghiệp.

Lần đầu, khoảng tháng 5/2020, bị can Hoàng Diệu Mơ (Giám đốc Công ty TNHH An Bình) được bị can Tô Anh Dũng giới thiệu đến gặp và được bị can Nguyễn Thị Hương Lan đồng ý giúp đỡ nhóm Công ty TNHH An Bình được cấp phép 66 chuyến bay.

Sau đó, bị can Hoàng Diệu Mơ đã đưa cho bị can Nguyễn Thị Hương Lan 11 lần với tổng số tiền 13,2 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Hương Lan cho rằng, bị can chỉ nhận một lần 200 triệu đồng. Tuy nhiên, căn cứ lời khai của bị can Tô Anh Dũng, sao kê tài khoản và các chứng cứ, tài liệu liên quan, cơ quan tố tụng xác định, bị can Nguyễn Thị Hương Lan đã nhận hối lộ của bị can Hoàng Diệu Mơ số tiền 13,2 tỷ đồng.

Tháng 6/2021, bị can Nguyễn Thị Tường Vy (Giám đốc Công ty ATA) đặt vấn đề và được bị can Nguyễn Thị Hương Lan đồng ý tạo điều kiện giúp cấp phép 32 “chuyến bay giải cứu”. Bị can Nguyễn Thị Tường Vy khai, đã 4 lần đưa hối lộ cho bị can Nguyễn Thị Hương Lan tổng số tiền 300 triệu đồng và 85.000 USD.

Về lời khai của bị can Nguyễn Thị Tường Vy, bị can Nguyễn Thị Hương Lan không thừa nhận và cho rằng, bị can chỉ nhận một số quà như: túi xách, mũ, chậu hoa và 50 triệu đồng bị can Nguyễn Thị Tường Vy tặng nhân dịp ngày thành lập Cục Lãnh sự. Và số tiền này được dùng làm quỹ chung của Cục Lãnh sự.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra có đủ các chứng cứ, tài liệu liên quan đến việc bị can Nguyễn Thị Hương Lan đã 4 lần nhận hối lộ của bị can Nguyễn Thị Tường Vy.

Người thứ 3 đưa hối lộ cho bị can Nguyễn Thị Hương Lan là bị can Lê Văn Nghĩa (Giám đốc Công ty Nhật Minh). Nhóm doanh nghiệp của bị can Lê Văn Nghĩa được bị can Nguyễn Thị Hương Lan giúp cấp phép 18 “chuyến bay giải cứu” nên đã hối lộ cho Nguyễn Thị Hương Lan 2 lần với số tiền 20.000 USD.

Một bị can khác là Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó Giám đốc Công ty Bluesky) cũng đã gặp, đặt vấn đề và được bị can Nguyễn Thị Hương Lan đồng ý giúp cấp phép 109 “chuyến bay giải cứu”. Đổi lại, bị can Nguyễn Thị Thanh Hằng đã 8 lần đưa hối lộ cho bị can Nguyễn Thị Hương Lan tổng số tiền 5,9 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, trong quá trình cấp phép các “chuyến bay giải cứu”, từ tháng 12/2020 đến tháng 1/2022, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan đã 32 lần nhận hối lộ của 8 cá nhân đại diện doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 25 tỷ đồng (gồm 20,2 tỷ đồng và 210.000 USD). Ngày 17/4, gia đình bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan đã nộp 900 triệu đồng để khắc phục hậu quả.