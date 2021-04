Cựu HLV phó SLNA Phạm Anh Tuấn: Người ‘đứng mũi chịu sào’ ở Hải Phòng

Trước thềm mùa giải 2021, lãnh đạo thành phố Hải Phòng ra "tối hậu thư" yêu cầu thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn phải lọt vào TOP 5 tại đấu trường V.League, nếu không sẽ sa thải "thuyền trưởng". Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là mục tiêu nằm ngoài tầm tay của Nguyễn Văn Toản và các đồng đội. Đơn giản, chất lượng đội hình của Hải Phòng chỉ thuộc hàng tầm trung ở V.League năm nay.



"Có bột mới gột nên hồ". Sự xuất hiện của Nguyễn Phú Nguyên, Nguyễn Hữu Khôi hay sự trở lại của Diego Fagan, Jeremie Lynch, Phan Đình Vũ Hải, Lâm Quý là chưa đủ để giúp đội bóng đất Cảng thực sự "thay da, đổi thịt". Những trận đấu vừa qua, Hải Phòng vẫn phải cậy nhờ vào khả năng "liệu cơm, gắp mắm" của Ban huấn luyện và sự tỏa sáng của các cá nhân.

HLV Phạm Anh Tuấn (ngoài cùng bên trái). Ảnh: VPF

Đánh giá một cách khách quan, 3 chiến thắng trước Viettel (1 - 0), Nam Định (3 - 2) và B. Bình Dương (1 - 0) không hoàn toàn do các học trò của HLV Phạm Anh Tuấn thi đấu xuất sắc, mà một phần là do chính các đối thủ "tự sát". Bằng chứng là khi đối đầu với những đội bóng có lối chơi đa dạng và nhuần nhuyễn (CLB Hà Nội, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Than Quảng Ninh, HAGL), ngay lập tức, Hải Phòng đã phải nhận những thất bại.