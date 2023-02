Cựu quân nhân Mỹ cho rằng, kế hoạch của Nhà Trắng đối với Ukraine bị thất bại

Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Singapore nhằm khẳng định đưa hợp tác kết nối kinh tế hai nước lên tầm cao mới trong bối cảnh một loạt các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có hiệu lực và đi vào triển khai.

(Baonghean.vn) - Chồng, cha, ông, cố chúng tôi là ông Thái Ngô Dương, sinh năm 1933, trú quán xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, đã từ trần vào lúc 19h5’ ngày 2/2/2023 (tức là ngày 12 tháng Giêng năm Quý Mão). Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn:

(Baonghean.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa điều tra làm rõ hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ diễn ra ở cơ sở tại thành phố Vinh và thị xã Thái Hòa của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An, bắt giữ 13 đối tượng.