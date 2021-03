Cứu sống nam thanh niên nhảy cầu Bến Thủy tự tử

Cụ thể, khoảng 9h sáng cùng ngày, Đội Cảnh sát đường thủy (thuộc Phòng CSGT Công an Nghệ An) nhận được tin báo về việc có 1 nam thanh niên nhảy cầu Bến Thủy 1( cầu nối giữa hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh).

Đội nhanh chóng tiếp cận hiện trường, bằng nghiệp vụ đã đưa được nam thanh niên lên bờ và cứu sống anh này.

Anh Nguyễn Văn S. được Đội cảnh sát giao thông đường thủy cứu sống. Ảnh: Hồ Ngọc Được biết, thời điểm Đội Cảnh sát đường thủy có mặt tại cầu Bến Thủy thì nam thanh niên đang chơi vơi giữa dòng sông Lam.



Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn S. (SN 1986, trú tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).