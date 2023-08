Cựu tiền vệ Sông Lam Nghệ An Trần Đình Tiến gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Sau khi hết hạn hợp đồng với Sông Lam Nghệ An, Trần Đình Tiến quyết định gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp. Hợp đồng hai bên có thời hạn 2 năm kể từ ngày ký.

Mùa giải 2023, chấn thương đã khiến phong độ của Đình Tiến có phần bị ảnh hưởng. Ảnh: Chung Lê

Chiếu theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, mỗi cầu thủ trẻ sau khi hết thời gian đào tạo sẽ phải phục vụ đội 1 đến hết 25 tuổi. Như vậy, kết thúc mùa giải 2023, Trần Đình Tiến chính thức trở thành cầu thủ tự do.

Trước thềm mùa giải mới, cả Trần Đình Tiến và Sông Lam Nghệ An đều không tìm được tiếng nói chung, vì thế cầu thủ sinh năm 1998 quyết định chia tay đội bóng quê hương để tìm đến bến đỗ mới. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp của Đình Tiến. Thông tin từ phóng viên Báo Nghệ An có được, hai bên sẽ thống nhất ký vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, với mức phí lót tay chưa được tiết lộ.

Chia sẻ cảm xúc khi phải nói lời chia tay với đội bóng cũ, Đình Tiến nói: "Sông Lam Nghệ An là nơi đã nuôi dưỡng niềm đam mê chơi bóng của tôi và khi chia tay đội bóng mà mình đã gắn bó tới gần 14 năm là điều khiến tôi không hề mong muốn. Tuy nhiên, đời cầu thủ rất ngắn, nên tôi buộc phải nói lời chia tay đội bóng quê hương để tìm đến môi trường mới, với mong muốn sự nghiệp của mình sẽ được phát triển hơn trong tương lai".

Tiền vệ sinh năm 1998 cũng chia sẻ lý do vì sao chọn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là điểm dừng chân tiếp theo trong sự nghiệp cầu thủ: "Tôi chọn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là vì ở đội bóng này có nhiều điểm tương đồng với Sông Lam Nghệ An. Các đồng đội mới của tôi ở đây hầu hết là người xứ Nghệ nên sẽ dễ hòa nhập hơn. Đặc biệt, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thành Công là người từng xuất thân từ Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, điều đó giúp tôi dễ dàng thích nghi hơn với triết lý cầm quân của ông. Bước đến đội bóng mới tôi mong muốn mình sẽ được chơi ở vị trí tiền vệ cánh sở trường. Tôi sẽ nỗ lực tập luyện để giành được suất đá chính trong đội hình Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, từ đó giúp sự nghiệp của mình phát triển hơn trong tương lai".

Đình Tiến là cầu thủ có thể tạo ra đột biến khi được sử dụng đúng cách. Ảnh: Chung Lê

Trần Đình Tiến trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Năm 2019, tiền vệ sinh năm 1998 được đôn lên đội 1 Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, ngay sau đó anh được đội bóng xứ Nghệ cho XSKT Cần Thơ mượn. Tại Giải hạng Nhất Quốc gia 2019, Trần Đình Tiến đã ghi được 2 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo cho đội bóng Tây Đô, qua đó góp công giúp XSKT Cần Thơ trụ hạng.

Năm 2020, Đình Tiến quay trở lại Sông Lam Nghệ An, tại mùa giải đầu tiên được chơi bóng ở V.League, cầu thủ gốc Hoàng Mai đã chiếm trọn niềm tin từ ban huấn luyện, khi có 17 lần được ra sân trong tất cả các trận cho đội bóng áo vàng.

Năm 2022, Đình Tiến ghi dấu ấn đậm nét với 2 bàn thắng vào lưới của Nam Định tại lượt đi và về V.League 2022. Các bàn thắng của cầu thủ này đều được thực hiện từ ngoài vòng cấm và được đánh giá là siêu phẩm.

Bước đến mùa giải 2023, Đình Tiến gặp phải chấn thương cổ chân, vì thế khi trở lại anh không còn giữ được phong độ cao như đã có. Tuy nhiên, với lối chơi xông xáo, máu lửa và luôn sở hữu các pha xử lý mang tính đột biến cao, Đình Tiến luôn là mắt xích quan trọng trong lối chơi của đội bóng xứ Nghệ.

Có thể nói, Trần Đình Tiến là cầu thủ sở hữu chuyên môn tốt, luôn khát khao thể hiện mình. Hy vọng cầu thủ này sẽ nhanh chóng hòa nhập với lối chơi của đội bóng mới, từ đó có bước đột phá trong sự nghiệp./.