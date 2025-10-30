Cựu trợ lý Shin Tae-yong nêu lý do Kluivert thất bại ở Indonesia Ricky Riskandi nhận định PSSI đã vội vàng chấm dứt dự án 5 năm của Shin Tae-yong, đặt Patrick Kluivert vào bài toán thiếu thời gian và dẫn tới việc Indonesia lỡ hẹn World Cup 2026.

Ricky Riskandi, cựu trợ lý của HLV Shin Tae-yong tại đội tuyển Indonesia, cho rằng thất bại của Patrick Kluivert bắt nguồn từ một quyết định vội vã: chấm dứt sớm dự án dài hạn do Shin xây dựng. Theo ông, PSSI đã phá vỡ nền móng kéo dài 5 năm và đặt Kluivert vào thế nhiệm vụ bất khả thi trong khoảng thời gian ngắn, dẫn đến việc Indonesia không thể giành vé dự World Cup 2026.

Kluivert không thể đưa Indonesia đến với giấc mơ World Cup.

Nền móng 5 năm bị đứt gãy

Chia sẻ trên kênh YouTube Bicara Bola, Ricky Riskandi bày tỏ sự ngạc nhiên trước việc HLV Shin Tae-yong bị sa thải: “Tôi rất ngạc nhiên và vô cùng đáng tiếc khi HLV Shin Tae-yong bị sa thải. Bởi vì, ông ấy là người đã xây dựng mọi thứ từ đầu. Công việc của ông ấy tại đội tuyển Indonesia vẫn chưa hoàn thành”.

Ông mô tả sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện đúng lúc tập thể đang đi lên chẳng khác nào “hái hoa khi chưa nở”. Nói cách khác, sự tích lũy về tổ chức, kỷ luật và hiểu biết lẫn nhau – vốn cần thời gian – đã bị cắt ngang.

Vì sao Kluivert không thể xoay chuyển tình thế?

Ricky Riskandi khẳng định vấn đề không nằm chủ yếu ở chiến thuật. Mỗi HLV đều có điểm mạnh riêng, nhưng lợi thế lớn nhất của Shin là thời gian làm việc liên tục và hiểu rõ từng cầu thủ sau chặng đường 5 năm. Khi nền tảng đó bị tháo dỡ, Kluivert – người đến sau – buộc phải làm lại trong điều kiện gấp gáp.

Ông nhấn mạnh: “Điều tôi tiếc nuối là người xây dựng nền tảng chính là HLV Shin Tae-yong. Và điều đó không hề diễn ra trong một sớm một chiều”. Theo quan điểm này, Kluivert phải đối đầu một mục tiêu quá lớn trong một khoảng thời gian quá ngắn – hệ quả là đội tuyển Indonesia hụt hơi ở chặng quyết định và lỡ hẹn World Cup 2026.

Chiến thuật không phải gốc rễ, thời gian mới là đòn bẩy

Trong bóng đá đội tuyển, chiến lược thường dựa trên tính liên tục: hệ thống nhân sự ổn định, thói quen chiến thuật duy trì qua các đợt tập trung, và sự tin cậy được tích lũy giữa HLV và cầu thủ. Theo Ricky, khi chuỗi tích lũy đó bị đứt đoạn, bất kỳ ý tưởng mới nào cũng cần thời gian để thẩm thấu – thời gian mà Kluivert không có.

Tác động và bài học cho PSSI

Thông điệp cốt lõi từ Ricky Riskandi là sự kiên nhẫn. Việc thay đổi nhân sự HLV giữa một chu kỳ phát triển có thể phá vỡ quỹ đạo tích cực. Ở cấp độ đội tuyển, nơi quãng tập luyện ngắn hơn rất nhiều so với cấp CLB, thời gian để xây dựng nguyên tắc chơi và mối liên kết nội bộ có giá trị không thể thay thế.

Với Indonesia, thất bại lần này được chính người trong cuộc gọi là “điều đã được dự báo” khi nền tảng bị rút đi. Bài học cho PSSI, theo lập luận của Ricky, là cần một tầm nhìn dài hạn và sự nhất quán để bảo toàn những gì đã tích lũy.

Góc nhìn từ người trong cuộc

Phát biểu trên Bicara Bola, Ricky không phủ nhận năng lực của Kluivert, nhưng ông nhấn mạnh bối cảnh quyết định vận mệnh. Khi người kế nhiệm phải tiếp quản trong thời gian ngắn và dưới áp lực thành tích tức thời, rủi ro sụp đổ là rất lớn – đặc biệt khi người tiền nhiệm đã mất 5 năm dựng xây nền móng.

Kết luận của ông thẳng thắn: nếu một dự án được bắt đầu từ con số không, thì nó cần được hoàn thiện trọn vẹn, thay vì bị ngắt quãng giữa chừng. Với đội tuyển quốc gia, điều đó càng đúng khi mỗi đợt hội quân là một mảnh ghép của bức tranh dài hạn.

Kết luận

Câu chuyện của Indonesia sau kỳ vọng World Cup 2026 phản chiếu một quy luật quen thuộc: thời gian và tính liên tục quyết định sự bền vững của dự án. Theo Ricky Riskandi, việc PSSI chấm dứt sớm hành trình cùng Shin Tae-yong đã đặt Patrick Kluivert vào thế bất lợi, và thất bại là hệ quả khó tránh.